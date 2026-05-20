Ce va face Dumbo cu premiul de 150.000 de euro, de fapt. A spus-o în direct, la Pro TV!

Marius Alexandru, alias Dumbo, a câștigat primul sezon al emisiunii Desafio:Aventura de la Pro TV. După o finală spectaculoasă, umăr la urmă cu Valentin Drăghia, Dumbo a ieșit învingător și a plecat acasă cu cecul în valoare de 150.000 de euro. El a dezvăluti ce are de gând să facă, de fapt, cu banii.

Marți, 19 mai, a avut loc finala Desafio:Aventura. Vladimir Drăghia și Dumbo au dat startul celei mai intense și grele curse de până acum. După o confruntare umăr la umăr, deșii a intrat în probă accidentat și cu dureri mari la genunchi, Dumbo a revendicat trofeul și cecul în valoare de 150.000 de euro – vezi AICI.

Ce va face Dumbo cu cei 150.000 de euro la Desafio:Aventura

În finala Desafio:Aventura, rezistența psihică, stăpânirea de sine, calmul și forța au făcut diferența în cursa finală. Dumbo susține că a reușit să câștige datorită faptului și-a păstrat luciditatea, și-a stăpânit panica și graba în momentele de maximă presiune din finală. După ce a fost desemnat câștigător, acesta a decis să împartă 30.000 de euro din cei 150.000 cu Vladimir Drăghia, Rafa și Valentin, declarând că toți 4 au muncit enorm și merită să se bucure de o parte din premiul cel mare.

„Nici nu știu ce e în capul meu acum… Abia aștept să fac un duș, să beau o bere și să mă uit la trofeul ăsta minunat.”, a spus Dumbo după ce a câștigat marele premiu.

Dumbo își va susține soția cu probleme de sănătate, de altfel acesta a fost și motivul pentru care a participat la Desafio, apoi își va duce copiii la Disneyland, promisiune pe care l-a făcut-o înainte de competiție.

„Vreau să-mi duc copiii la Disney, după care mă voi bucura cu familia de premiul care îmi mai rămâne mie.”, a spus Dumbo într-o emisiune TV.

După patru luni de competiție la Desafio, pe lângă premiul în valoare de 150.000 de euro, Dumbo a plecat acasă și cu sumele obținute în timpul competiției. Pentru fiecare stage, el a încasat 1.000 de euro, ceea ce înseamnă încă aproximativ 20.000 de euro din onorariul de participare (pentru că a rezistat 20 de stage-uri). La acești bani s-au adăugat alți aproximativ 10.000 de euro din recompensele câștigate în timpul probelor din junglă. La final, Dumbo a plecat acasă cu aproximativ 180.000 de euro.

Nu a luat 150.000 euro! Câți bani a primit Dumbo de fapt, de la Pro TV, pentru că a câștigat Desafio: Aventura

