Motivul real pentru care Vladimir Drăghia a pierdut marea finală Desafio: Aventura. Ce s-a întâmplat cu 90 de secunde înainte ca Dumbo să câștige

Finala „Desafio: Aventura” de la Pro TV continuă să provoace scandal, chiar și după ce camerele s-au oprit! Mulți fani ai emisiunii au spus că nu își explică cum Vladimir Drăghia (40 de ani) a ratat trofeul, mai ales că actorul era considerat unul dintre cei mai puternici concurenți din competiție. Acum însă, ies la iveală detalii neașteptate care schimbă complet povestea finalei!

În marea finală s-au duelat Vladimir Drăghia, Valentin Tănase și Marius Alexandru, alias Dumbo. Deși actorul era văzut de mulți drept favorit clar, victoria a mers în cele din urmă către Dumbo, care a plecat acasă cu premiul uriaș de 150.000 de euro.

Ce s-a întâmplat, de fapt, în finala Desafio

Numai că, imediat după finală, au început să apară zvonuri incendiare din culise. Potrivit informațiilor care circulă acum, Vladimir Drăghia ar fi ales să lase garda jos în momentul în care a aflat drama sfâșietoare prin care trece Dumbo.

Actorul ar fi fost răvășit de povestea colegului său, mai ales după ce acesta a dezvăluit că soția lui a suferit un infarct și are nevoie urgentă de o operație extrem de scumpă.

„Soția mea a făcut un infarct și i-am promis că voi merge la «Desafío: Aventura». Așa că îmi voi ține promisiunea față de ea”, a declarat Dumbo înainte de plecarea în Thailanda.

Mai mult, concurentul a mărturisit că nici acum nu își explică tragedia prin care trece familia lui. „Nu știu. Nu bea cafea, nu fumează, nu are colesterol… Trebuie să strâng 12.000 de euro”, a mai spus acesta.

În acel moment, potrivit apropiaților show-ului, Vladimir Drăghia ar fi făcut un gest total neașteptat și ar fi ales să îl lase pe Dumbo să meargă până la capăt.

Dumbo vrea să împartă premiul

Dumbo, pe numele real Marius Alexandru, vine din Agigea, județul Constanța, unde lucrează ca frizer și deține propriul barber shop. În spatele imaginii de dur din competiție se ascunde însă un om apăsat de probleme și disperat să își ajute familia.

Deși are nevoie de bani pentru operația soției, Dumbo a promis că nu păstrează tot premiul doar pentru el. Concurentul a anunțat că va împărți cei 150.000 de euro în patru: 60.000 de euro pentru el, 30.000 de euro pentru Rafa, pentru afacerea tatălui său, 30.000 de euro pentru Vali, pentru apartamentul mamei sale, și încă 30.000 de euro pentru Vladimir Drăghia, bani pe care actorul ar urma să îi doneze copiilor cu afecțiuni oncologice.

După toate aceste dezvăluiri, internetul a explodat, iar fanii emisiunii se întreabă acum același lucru: a fost doar o finală sau un sacrificiu făcut în tăcere?

