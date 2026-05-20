Dumbo îi răspunde lui Vladimir Drăghia, după ce i-a cerut 30.000€ din marele premiu de 150.000€ câștigat azi-noapte la Desafio: Aventura: „Atât de simplu”

De: Andreea Stăncescu 20/05/2026 | 09:40
Cum a răspuns Dumbo după ce s-a anunțat împărțirea banilor / Sursa foto: Captură PRO TV
Marți, 19 mai, competiția Desafío a ajuns la final după patru luni pline de provocări extreme și momente tensionate petrecute în Thailanda. Marele câștigător al sezonului a fost Marius Alexandru (Dumbo), care a obținut premiul în valoare de 150.000 de euro după un duel spectaculos cu Vladimir Drăghia. Traseul finalei a fost unul dintre cele mai dificile din competiție, de aproape un kilometru.

La scurt timp după încheierea emisiunii, Vladimir Drăghia a publicat pe rețelele de socializare un mesaj prin care le-a dezvăluit fanilor o decizie luată încă din timpul competiției. Deși Dumbo a câștigat marele premiu, acesta a ales să împartă banii cu ceilalți trei colegi care au ajuns în ultimele etape ale concursului: Valentin Tănase, Rafa Szabo și Vladimir Drăghia.

Cei patru au trăit împreună experiențe intense în Thailanda și au trecut prin probe care le-au testat limitele fizice și psihice, motiv pentru care au decis să împartă câștigul în mod egal. În mesajul său, Vladimir Drăghia a explicat cum vor fi distribuiți banii și ce va face fiecare cu suma primită.

„Premiul de 150 000€ va fi împărțit în patru: 60000€ Dumbo, 30000€ Rafa – pentru afacerea tatălui său, 30000€ Vali – avans pentru apartamentul mamei sale, 30000€ eu – îi voi dona către burse educaționale pentru copiii cu afecțiuni oncologice.
Astfel, toată lumea câștigă.
Am toată încrederea în Dumbo că se va ține de cuvânt și va împărți premiul așa cum am convenit.
Le va oferi astfel și o lecție de omenie celor care n-au crezut în el, celor care l-au judecat greșit. Sper ca toată lumea să învețe ceva din ceea ce tocmai am făcut noi aici. 💙
Revenim cât de curând cu dovada împărțirii premiului ✌️
Bravo, camarade!”, a transmis Vladimir Drăghia.

Sursa foto: Instagram

Cum a răspuns Dumbo la postarea lui Vladimir Drăghia

După mesajul publicat de Vladimir Drăghia, reacția lui Dumbo nu a întârziat să apară. Câștigătorul competiției Desafío a confirmat pe rețelele de socializare că decizia de a împărți premiul de 150.000 de euro a fost luată încă din momentul în care au rămas ultimii patru concurenți în competiție.

Dumbo a explicat că și-a dorit ca toți cei care au ajuns atât de departe în concurs să se bucure de recompensa finală, mai ales după lunile dificile petrecute în Thailanda și provocările extreme prin care au trecut împreună. Acesta a transmis că încă de atunci le-a promis colegilor săi că, în cazul în care va câștiga trofeul, va împărți premiul cu ei.

„Încă de când am rămas ultimii 4, am dorit ca pentru tot efortul depus, să ne bucurăm toți de acest premiu, și am spus exact așa: Dacă eu voi câștiga, veți primi din partea mea câte 30mii euro, iar eu voi lua 60mii euro. Atât de simplu, și va fi mai simplu în câteva zile, când voi face dovada plății. Vă mulțumesc, și nu uitați să fiți mai buni în viața asta. Vă mulțumesc pentru susținere și vă iubesc!”, a spus Dumbo pe rețelele de socializare.

