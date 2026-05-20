Iubitul Flaviei Mihășan, mesaj neașteptat. Nu este dispus să se schimbe pentru nimeni

Comediantul Andrei Ciobanu (36 de aniu) nu a mai suportat și a spus lucrurilor pe nume! Iubitul Flaviei Mihășan a lansat un mesaj acid pentru cei care îl critică. El a spus că s-a săturat de oamenii falși din jurul lui și că nu mai are de gând să tacă.

Comediantul a transmis fără perdea că s-a săturat de persoanele care se comportă frumos în fața lui, dar care îl atacă imediat ce întoarce spatele. Postarea lui de pe rețelele sociale a stârnit imediat reacții și mulți s-au întrebat dacă iubitul Flaviei Mihășan vorbește despre foști prieteni sau despre oameni din lumea mondenă.

Andrei Ciobanu, mesaj neașteptat

De ceva timp, el trăiește o poveste de dragoste cu Flavia Mihășan, iar relația lor pare tot mai solidă. Comediantul are o relație apropiată și cu cei doi copii ai fostei prezentatoare TV. Aceștia petrec mult timp împreună, inclusiv în vacanțe.

Însă, dincolo de imaginile perfecte din online, Andrei Ciobanu a spus că a trecut prin multe dezamăgiri și că a obosit să se schimbe pentru oameni care nu îl apreciază cu adevărat.

„Nu toată lumea mă place. Ba chiar, unii nu mă halesc deloc. Îmi zâmbesc în față, iar pe la spate e jihadul. Dar sincer? E cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat vreodată, pentru că ani de zile m-am făcut mai mic decât eram. Mă mișcam mai lent să nu-i las pe alții în urmă. Am ajuns să îmi cer scuze că am standarde, că sunt direct, că vreau mai mult decât mi se oferă”, și-a început Ciobanu mesajul.

De ce l-au părăsit mulți oameni

Comediantul a mers și mai departe și a povestit despre oamenii care au dispărut din viața lui fără explicații. Fără scandal și fără certuri, multe relații s-au rupt în momentul în care el a decis că nu mai vrea să facă compromisuri doar pentru a fi acceptat.

„Am avut prieteni care s-au evaporat fără explicații, oameni care au plecat pe tăcute sau relații care nu au mers pentru că . Și atunci s-a întâmplat magia… În secunda în care am refuzat să mă mai fac mic ca să încap în inimile lor strâmte, s-au dizolvat singure. Fără scandal, fără drame. S-au evaporat instant”, a mai explicat Ciobanu.

