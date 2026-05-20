Ce s-a întâmplat la înmormântarea Alisiei, tânăra moartă din Bihor? Ancheta se complică

De: Emanuela Cristescu 20/05/2026 | 10:28
Criminal Alice/Foto: Social media
Cazul cutremurător al Alisiei, adolescenta de 18 ani ucisă cu sânge rece pe un câmp din Bihor, continuă să șocheze întreaga țară. În timp ce ancheta scoate la iveală detalii tot mai tulburătoare, familia tinerei trăiește un adevărat coșmar și încearcă, fără succes, să înțeleagă cum s-a putut ajunge la o asemenea tragedie.

În spatele imaginilor de la înmormântare se ascunde o dramă sfâșietoare. Tatăl vitreg al Alisiei, bărbatul care a crescut-o de la șase ani și pe care fata îl numea „tată”, a făcut mărturisiri cutremurătoare despre relația pe care o aveau și despre ultimele descoperiri făcute după moartea adolescentei.

Bărbatul a declarat că a aflat abia după tragedie că Alisia ținea legătura cu tatăl ei biologic. Acesta ar fi venit inclusiv la înmormântare și atunci le-ar fi spus adevărul.

„După moartea ei, am aflat de la tatăl biologic că Alisia ținea legătura cu el. A venit la înmormântare și ne-a spus asta. Ea nu ne spusese niciodată, deși noi nu i-am interzis niciodată să vorbească cu el. Nici lui nu i-am interzis să o vadă. Are și un frățior de aproape doi ani din a doua căsătorie a tatălui biologic, iar ea îl suna des să întrebe de copil.

Totuși, de când Alisia locuiește cu mine, de la șase ani, tatăl biologic nu a venit aproape niciodată să o vadă, deși stă la doar 40-45 de kilometri distanță. Ea mă respecta și îmi spunea „tată”, fără ca eu să îi cer asta vreodată. De aceea durerea este atât de mare. Când am cunoscut-o pe soția mea, Alisia a venit direct la mine și m-a prins de mână. Sentimentul acela nu poate fi descris”, a spus el.

Bărbatul a spus că nimeni din familie nu i-a interzis Alisiei să vorbească cu tatăl ei biologic, chiar dacă era clar că nu îi păsa cu adevărat de ea. Acesta a declarat că el a fost cel care a insistat ca soția lui să nu-l dea în judecată.

Tatăl vitreg al Alisiei este devastat

„Noi nu i-am interzis niciodată tatălui biologic să o vadă pe Alisia. Doar că nu i-a păsat. În 12 ani nu i-a cumpărat nici măcar o ciocolată. Soția mea voia să îl dea în judecată pentru că nu plătea regulat nici pensia alimentară. Mai trimitea din când în când câte ceva, dar nici măcar cei 160 de lei nu îi dădea constant. Eu i-am spus soției să nu îl dea în judecată. Dacă așa a ales el să fie, asta este. Mai bine muncesc eu o oră sau două în plus”, a mărturisit tatăl Alisiei pentru Fanatik.ro.

Tatăl vitreg a mai declarat că este devastat. El a povestit și despre planurile pe care le aveau pentru viitorul Alisiei și despre cum toate visele lor s-au spulberat într-o clipă.

„Noi suntem distruși. Nu mai avem lacrimi. Mai avem doar fetița de șapte ani și încercăm să rezistăm pentru ea. Eu trebuie să îi dau putere soției mele și să salvez ce ne-a mai rămas.

Nimic nu mai contează acum. Mai bine ardea toată casa și rămâneam fără nimic decât să ni se întâmple asta. Eu împlinesc 42 de ani și sunt tatăl ei vitreg, dar mai bine pățeam eu ceva decât fata. Eu mi-am trăit viața. Ea avea tot viitorul înainte. Îi pregătisem chiar și un loc lângă noi, ca să își poată face o casă și o familie. Mai vorbea cu băieți, ca orice fată de vârsta ei, dar nu știam să aibă vreo relație”, a precizat Zsolt.

Pe lângă durerea uriașă, familia este revoltată și de felul în care s-ar fi comportat patronul fermei unde lucra presupusul criminal. Tatăl Alisiei a povestit că bărbatul, care îi era și apropiat, nu i-ar fi spus imediat ce s-a întâmplat și ar fi ascuns informații importante.

„Tragedia s-a întâmplat pe 8 mai, iar Ovidiu m-a sunat abia pe 9 mai, la ora 11:50, după aproape 24 de ore. Nu i-am mai răspuns la telefon. Eu am considerat că, dacă îți ești prieten și om al lui Dumnezeu, cum spune și el că este, trebuia să vină aici, la noi, să ne spună măcar sincere condoleanțe. Sau, când am mers la INML a doua zi, trebuia să fie primul lângă mine, pentru că a fost ca fratele meu.

După 24 de ore, nu mai aveam ce să discut cu el. I-am transmis și printr-un prieten să nu vină la înmormântare, pentru că ne-ar fi provocat și mai multă durere. Putea să vină măcar la poartă. Stăm la doar 300-400 de metri unul de altul. Dacă eu sunt un om drept și știu că sunt nevinovat, mă duc în fața oricui și îmi spun povestea. Eu nu îl judec și nu îl acuz, pentru asta sunt autoritățile.

Dar îl consider vinovat moral pentru faptul că, atunci când a aflat de la dirigintă, nu a sunat la 112. A ieșit pe câmp, a văzut că fata nu este acolo, iar ciobănița îi spusese deja că individul o târa pe fată. Avea obligația să anunțe autoritățile sau măcar pe mine”, a mai adăugat bărbatul.

Mai mult, tatăl fetei a declarat că existau semne încă dinaintea tragediei că presupusul criminal încerca să se apropie de Alisia.

„Dacă au observat asta încă din 7 mai, de ce nu l-au anunțat pe patronul fermei? Și de ce nouă nu ne-au spus nimic? Nu pot spune că Alisia nu a vorbit niciodată cu el, dar din toate semnele pe care le avem reiese clar că nu voia o relație cu el”, a mai spus tatăl fetei.

