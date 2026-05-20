360 lei mai puțin la pensie, de la 1 ianuarie 2027, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează

Planurile privind majorarea pensiilor de la începutul anului 2027 par tot mai greu de realizat, iar milioane de seniori riscă să rămână fără sumele pe care le așteptau în urma indexării. În centrul discuțiilor se află pensionarii cu venituri medii, în special cei care în prezent încasează aproximativ 3.000 de lei lunar și care ar fi trebuit să primească o creștere de circa 360 de lei dacă mecanismul legal de indexare ar fi fost aplicat integral.

Potrivit calculelor făcute pe baza formulei prevăzute în legislație, pensiile ar fi trebuit ajustate la 1 ianuarie 2027 cu un procent estimat la aproximativ 12%. Această majorare ar fi inclus rata inflației și o parte din creșterea salariului mediu brut. În realitate însă, situația bugetară pune presiune uriașă asupra cheltuielilor statului, iar scenariul unei noi creșteri de pensii pare din ce în ce mai puțin probabil.

360 lei mai puțin la pensie, de la 1 ianuarie 2027

Cei mai afectați sunt pensionarii cu venituri medii, deoarece pentru ei diferența lunară ar fi semnificativă. Un pensionar care primește în prezent 3.000 de lei ar fi trebuit să ajungă la 3.360 de lei după indexare. În lipsa acestei majorări, venitul rămâne neschimbat, ceea ce înseamnă o pierdere directă de 360 de lei în fiecare lună față de suma estimată inițial.

Impactul este și mai mare dacă se ia în calcul evoluția prețurilor. Inflația ridicată continuă să erodeze puterea de cumpărare, iar cheltuielile de zi cu zi cresc constant. Pentru pensionari, diferența de câteva sute de lei poate însemna bani pentru medicamente, facturi sau alimente. În cazul celor cu pensii de 2.000 de lei, pierderea estimată este de aproximativ 240 de lei lunar, în timp ce pentru cei cu pensii de 4.000 sau 5.000 de lei, sumele care nu vor mai intra în plată ajung la 480 și chiar 600 de lei pe lună.

Problema principală rămâne lipsa resurselor financiare necesare pentru susținerea unei noi indexări generale. În ultimii ani, cheltuielile statului au crescut accelerat, atât prin majorările salariale din sectorul public, cât și prin recalculările și creșterile deja aplicate pensiilor. Specialiștii în economie avertizează că orice nouă majorare fără surse clare de finanțare ar putea împinge deficitul bugetar la un nivel greu de controlat.

În acest context, autoritățile sunt nevoite să aleagă între menținerea stabilității bugetare și continuarea creșterilor sociale promise anterior. Pentru pensionari însă, efectul este simplu și direct: veniturile rămân la același nivel, în timp ce costurile de trai continuă să urce.

Pensionarii care se încadrează în categoria celor cu aproximativ 3.000 de lei pensie lunară sunt printre cei mai numeroși din România. Pentru aceștia, speranța unei creșteri de 360 de lei începând cu 1 ianuarie 2027 devine tot mai îndepărtată. Practic, banii pe care mulți îi considerau deja incluși în bugetul familiei nu vor mai ajunge niciodată în conturi dacă indexarea va fi anulată sau amânată.

