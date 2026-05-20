Festivalul „Ion Dichiseanu” transformă Adjudul în capitala teatrului și muzicii. Programul complet al ediției din 2026

În perioada 22–24 mai 2026, municipiul Adjud găzduiește cea de-a V-a ediție a Festivalului de Teatru, Film și Muzică „Ion Dichiseanu”, organizată la Casa de Cultură „Tudor Vornicu”. Timp de trei zile, publicul va avea parte de spectacole de teatru, proiecții de film, recitaluri și momente muzicale susținute de nume importante ale scenei românești.

Ediția din acest an reunește peste 20 de artiști și invitați speciali, printre care Maia Morgenstern, Marius Manole, Victoria Cociaș, Paul Surugiu Fuego, Mihai Trăistariu, Vasile Muraru, Valentina Fătu și Ioana Dichiseanu.

Festivalul „Ion Dichiseanu” transformă Adjudul în capitala teatrului și muzicii

Festivalul debutează vineri, 22 mai, cu deschiderea oficială, urmată de proiecția aniversară a filmului Tunelul, la 60 de ani de la lansare. Seara se încheie cu spectacolul de teatru „Thailanda”, producție a Teatrul Nottara.

Sâmbătă, 23 mai, publicul este invitat la recitalul lui Paul Surugiu Fuego, un spectacol de muzică și poezie dedicat memoriei lui Ion Dichiseanu. Programul continuă cu comedia „Ce-și doresc femeile?”, în regia lui Octavian Strunilă, spectacol prezentat de Teatrul Metronom.

Andrei Giurgia, manager Asociația Artis: „Ediția a V-a a festivalului confirmă continuitatea unui proiect cultural construit cu responsabilitate și respect față de public. Am gândit programul acestei ediții ca o întâlnire între mari artiști ai scenei românești și publicul din Adjud, într-un cadru care pune în valoare teatrul, muzica și filmul la cel mai înalt nivel artistic. Festivalul rămâne un reper cultural pentru oraș și un omagiu constant adus memoriei lui Ion Dichiseanu”.

Ultima zi a festivalului aduce pe scena din Adjud spectacolul „Fluturi, fluturi”, cu Maia Morgenstern și Marius Manole, producție a Ateneul Național din Iași. Seara se încheie cu spectacolul muzical „Amintește-ți clipa 5.0”, organizat în aer liber, în Piațeta „Ion Dichiseanu”, cu participarea unor artiști consacrați ai muzicii și teatrului românesc.

George Claudiu Nica, primarul Municipiului Adjud: „Este o bucurie să vedem cum Adjudul devine, pentru câteva zile, un loc de întâlnire al artiștilor consacrați și al tinerelor talente, al publicului de toate vârstele, dar mai ales al celor care cred în puterea artei de a uni oameni. Le mulțumesc organizatorilor, partenerilor și tuturor celor implicați pentru dedicarea și profesionalismul de care dau dovadă. Le mulțumesc anticipat invitaților noștri pentru prezența lor pe scena adjudeană în cadrul acestui festival și îi încurajez pe toți adjudenii să participe activ la manifestările pregătite”.

Biletele pentru spectacolele de teatru și recitalul susținut de Fuego pot fi achiziționate de la casieria Casei de Cultură „Tudor Vornicu” din Adjud. Accesul la proiecția de film, concertul omagial și celelalte manifestări din cadrul festivalului este gratuit.