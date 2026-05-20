Coșmar total după o procedură estetică! Ce a pățit o tânără după ce și-a făcut o intervenție la față

De: Emanuela Cristescu 20/05/2026 | 11:21
Ce trebuia să fie o simplă procedură de înfrumusețare s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru o tânără care a decis să își facă o intervenție estetică la nivelul feței. Aceasta susține că, imediat după injectare, lucrurile au luat o turnură alarmantă, iar reacția personalului din clinică ar fi lăsat-o fără cuvinte.

Tânăra a povestit pe TikTok prin ce a trecut după ce a mers la clinică pentru o procedură estetică la nivelul feței. Tânăra a spus că problemele au început chiar la câteva secunde după injectare.

Potrivit mărturiei sale, sub ochi i-ar fi apărut instant un hematom puternic, iar zona ar fi început să se inflameze văzând cu ochii. Mai grav, femeia a povestit că medicul ar fi plecat imediat din cabinet, deși observase reacția apărută după procedură.Tânăra a spus că nici reprezentanții clinicii nu ar fi intervenit.

„Au trecut șase zile de la tratamentul cu toxină. A fost foarte neplăcută toată ședința aceasta. Evident, m-am ales nu doar cu vânătăi, am avut un mare hematom care s-a produs la câteva secunde după ce a scos acul. Au văzut ambii: doctorul a plecat în câteva secunde pentru că avea alte paciente, n-a stat cu mine, nu a făcut absolut nimic.

Managerul, care era în același cabinet cu noi, s-a uitat, a văzut că începe să fie din ce în ce mai inflamat – era un hematom efectiv –, s-a întors, s-a dus la recepție, mi-a adus POS-ul și m-a pus să plătesc. Deci nu s-a preocupat, nu s-a îngrijorat, deși a văzut că eram în stare de șoc”, a explicat o tânără pe TikTok.

Tânăra a mai declarat că s-a simțit complet abandonată după procedură și că nimeni nu i-ar fi explicat ce se întâmplă sau dacă există riscuri serioase pentru sănătatea ei. Singurul ajutor primit ar fi fost o pungă cu gheață. Dania a spus că a încercat să obțină răspunsuri de la personalul clinicii, însă s-ar fi lovit de indiferență totală.

„I-a spus recepționerei (n.r. managerei) să-mi aducă niște gheață, după care m-a ignorat complet. Deci, eu am stat pe un scaun cu gheața aceea și chiar îi întrebam: «Ce o să se întâmple?». Adică m-am speriat pentru că, totuși, este o zonă sensibilă, n-am știut ce se întâmplă mai departe, m-au ignorat.

Nu știu unde o să ajungem, dar cu siguranță nu o să accept un astfel de comportament. Ieri le-am trimis un mail în care le-am arătat pozele. Este mult mai rău acum”, a mai spus ea .

Până în acest moment, clinica vizată nu a oferit un punct de vedere public legat de acuzațiile făcute de tânără.

