O femeie de 42 de ani a fost răpită după o intervenție estetică. Familia nu îi mai găsește nici pe medicii care au operat-o

O femeie de 42 de ani a dispărut fără urmă după ce a intrat într-o clinică de înfrumusețare pentru o intervenție estetică. Ce trebuia să fie o simplă operație cu laser în zona abdomenului s-a transformat într-un mister care a îngrozit o țară întreagă.

Femeia, identificată drept Yulixa, a mers la clinica din Bogota, Columbia, însoțită de o prietenă apropiată. Cele două păreau liniștite înainte de intervenție, însă nimeni nu avea să bănuiască drama care urma să se petreacă după operație.

O femeie de 42 de ani a fost răpită după o intervenție estetică

După procedură, starea femeii s-ar fi agravat vizibil. Potrivit imaginilor și mărturiilor apărute în anchetă, Yulixa abia se mai putea ține pe picioare. Prietena ei a observat imediat că ceva nu este în regulă și i-a oferit apă, fiind șocată de felul în care arăta femeia.

În imaginile surprinse înainte de dispariție, Yulixa apare extrem de palidă, cu buzele vineții și într-o stare care i-a alarmat pe cei din jur. La un moment dat, prietena ei a ieșit pentru scurt timp din clinică, însă când s-a întors a avut parte de un șoc uriaș: femeia dispăruse, iar clinica părea abandonată.

Potrivit presei din Columbia, nici medicii, nici asistentele și nici personalul clinicii nu mai erau acolo. Totul părea că s-a evaporat în doar câteva minute.

Anchetatorii au verificat ulterior camerele de supraveghere din zona din spatele clinicii, iar imaginile descoperite sunt de-a dreptul halucinante. Doi bărbați apar în filmări în timp ce o scot pe Yulixa din clădire și o târăsc spre o mașină neagră, parcată la câțiva metri distanță.

Martorii au povestit că femeia era într-o stare foarte gravă și că abia se mai mișca. Scenele s-au petrecut chiar sub ochii trecătorilor, care au rămas șocați văzând cum aceasta este dusă cu forța spre autoturism.

Familia este disperată

Familia femeii este disperată și încearcă să afle ce s-a întâmplat după intervenția estetică. Rudele au spus că nu mai au nicio informație despre ea și au cerut autorităților să facă lumină în acest caz care ridică numeroase semne de întrebare.

Și martorii care au văzut-o imediat după operație au făcut declarații tulburătoare. O persoană prezentă în zonă a spus că starea femeii era atât de gravă încât a rămas marcată de imaginile văzute.

În prezent, autoritățile din Columbia continuă investigațiile și încearcă să dea de urma clinicii, dar și a persoanelor implicate în dispariția misterioasă a femeii. După acest incident, oamenii au cerut controale mai dure în clinicile estetice private.

