Veste tristă pentru fanii muzicii anilor ’90. Trupa Aqua, faimoasă pentru hitul „Barbie Girl”, se desparte

Trupa danezo-norvegiană Aqua, cunoscută în întreaga lume pentru hitul iconic „Barbie Girl”, a anunțat oficial despărțirea după aproape trei decenii de activitate.

Vestea a fost făcută publică printr-o postare pe Instagram, în care membrii trupei au transmis un mesaj emoționant de adio fanilor. Au vorbit despre decizia de a închide acest capitol al carierei lor „în timp ce amintirile sunt încă puternice, iar dragostea pentru muzică și pentru unii față de ceilalți rămâne intactă”, potrivit People.

„După mulți ani incredibili, am decis să închidem capitolul AQUA ca trupă care cântă live. AQUA a fost o parte uriașă a vieților noastre și, împreună, am avut ocazia să trăim mai mult decât am fi îndrăznit vreodată să visăm. Am călătorit în întreaga lume de nenumărate ori, am întâlnit atât de mulți oameni minunați, am cântat împreună cu milioane dintre voi și am împărtășit amintiri pe care le vom purta cu noi pentru totdeauna. Când ești împreună atât de mult timp, înveți și când este momentul să protejezi ceea ce ați creat împreună. Pentru noi, acesta pare momentul potrivit să spunem la revedere, în timp ce amintirile sunt încă puternice și în timp ce dragostea pentru muzică, poveste și unii pentru alții rămâne intactă. Din toată inima, mulțumim tuturor celor care au făcut parte din această călătorie în ultimii 30 de ani. Vă mulțumim pentru dragoste, energie, susținere și pentru toate momentele pe care le-am împărtășit împreună”, se arată în postare.

Trupa Aqua, succesul la nivel mondial în 1997

Formată în anii ’90, Aqua a devenit rapid un fenomen global odată cu lansarea piesei „Barbie Girl” în 1997, un single care a dominat topurile internaționale și a transformat trupa într-un simbol al culturii pop de la finalul deceniului. Succesul trupei a continuat și în anii următori cu alte piese cunoscute, precum „Doctor Jones” și „Turn Back Time”, incluse pe albumul de debut „Aquarium”, care a consolidat statutul formației pe scena muzicală internațională.

După o primă despărțire în 2001 și o reuniune în 2007, Aqua a continuat să susțină concerte și turnee, rămânând activă în special pe piața europeană a show-urilor live. În ultimii ani, formația a cunoscut o nouă revenire în atenția publicului, odată cu includerea piesei „Barbie Girl” în coloana sonoră a filmului „Barbie” din 2023, reinterpretată de Nicki Minaj și Ice Spice.

Deși membrii trupei nu au anunțat conflicte interne, aceștia au sugerat că decizia a fost luată pentru a păstra „moștenirea și energia pozitivă a proiectului” și pentru a încheia parcursul artistic într-un moment considerat potrivit.

