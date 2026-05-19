Acasă » Exclusiv » Jazzy Jo vorbește fără filtru despre prejudecățile cu care s-a confruntat ani la rând. De ce multe femei au privit-o ca pe o amenințare: „Nu sunt vreo mâncătoare de bărbați”

Jazzy Jo vorbește fără filtru despre prejudecățile cu care s-a confruntat ani la rând. De ce multe femei au privit-o ca pe o amenințare: „Nu sunt vreo mâncătoare de bărbați”

De: Raluca Bădică 19/05/2026 | 14:11
Jazzy Jo vorbește fără filtru despre prejudecățile cu care s-a confruntat ani la rând. De ce multe femei au privit-o ca pe o amenințare: „Nu sunt vreo mâncătoare de bărbați”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Jazzy Jo a vorbit deschis despre momentele dificile din viața ei și despre felul în care experiențele din trecut i-au influențat relațiile și modul în care a perceput oamenii din jur. Artista a povestit că a trecut prin perioade de singurătate și neînțelegeri, care au facut-o mai atentă și mai rezervată în raport cu cei din jur. CANCAN.RO are declarații în exclusivitate despre invidia pe care femeile din jur i-au purtat-o mereu.

Artista a subliniat că a preferat să își păstreze limitele și să nu intre în situații complicate, ci s-a concentrat mai mult pe carieră și viața ei personală.

Drama neștiută a artistei Jazzy Jo

Jazzy și-a deschis sufletul și a povestit că toate au început în momentul în care figura paternă a plecat din viața ei. A apelat la terapii și cele mai bune au fost sedințele cu mama ei sau cea mai bună prietenă. Au ajutat-o mult oamenii pe care i-a întâlnit și au știut ce să îi spună la momentul potrivit.

CANCAN.RO: De cât timp ai frica aceasta de abandon?

JAZZY JO: Toată viața mea am avut-o! Creierul inregistrează orice fel de părăsire mai ales dacă este mic. O viață întreagă încerci să îți transformi comportamentul ca să fii acceptat. Asta te transformă în people pleaser, vrei să nu fii o menințare și să fii pe placul tuturor sau a unor persoane. Viața mea cam asta a fost și nu am avut o relație prea bună cu memebrele sexului frumos. Mereu au fost amenințate de nu știu ce din mine. Nu sunt vreo bombă sexy. Sunt o femeie frumoasă, sunt mândră de mine, mă iubesc dar nu mi se pare că sunt vreo mâncătoare de bărbați. Dar majoritatea femeilor cu care am interacționat, înafară de câteva, au fost așa șceptice în ceea ce mă privește.  Și atunci că să pot menține o relație cu femeile din jur m-am transformat într-o copiliță.

CANCAN.RO: Pe scurt ai fost invidiată de femei ?

Jazzy Jo: Da. Și în capul meu fără motiv. Nu am făcut niciodată avans unui bărbat, de fel nu am făcut, mai ales unui bărbat care este într o relație. Am făcut multe tâmpenii dar așa ceva niciodată. Se rupea prietenia cu multe fete din acest motiv, al invidiei.

Jazzy Jo drama neștiută
sursa-social media

CANCAN.RO: Le întrebai de ce anume credeau așa?

Jazzy Jo: Nu. Nu am vorbit niciodată cu fostele mele prietene pe tema aceasta. Mă bucuram că era liniște.

CANCAN.RO: Și de aici a apărut frica caesta de abandon?

Jazzy Jo: Nu. Decând am pierdut figura paternă din viața mea. De acolo a apărut dăcă o luăm la bani mărunți. Am făcut terapie.

CANCAN.RO: Ai făcut terapie?

Jazzy Jo: Da da. Am avut parte de diferite terapii.Nu au fost doar de la cei cu diplomă.am avut și prieteni și familia, în persoana mamei mele. Înafară de talent și sănătate am mai avut parte în viața mea de întâlniri cu persoane minunate.Așa am ajuns unde sunt acum.

CANCAN.RO: Ne ajută terapia?

Jazzy Jo: Normal că da. Ajută orice observație din exteriorul tău. Tu fiind în furtună este foart puțin probabil să ai claritate.Ală de afară vede obiectiv.

NU RATA – Momente critice pentru Emily Burghelea. Vedeta a ajuns la capătul puterilor: „E mult prea copleșitor ”  

Irina Rimes, reacție dură după scandalul voturilor de la Eurovision 2026: ”Vreau să văd publică lista juriului din Republica Moldova”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Laura Giurcanu l-a cucerit definitiv pe Marian Huja! Au mâncat din aceeași farfurie și s-au privit ca-n filme
Exclusiv
Laura Giurcanu l-a cucerit definitiv pe Marian Huja! Au mâncat din aceeași farfurie și s-au privit ca-n filme
Cum și-a pus Ruxandra Luca viața în ordine după episodul din benzinărie. Ce se ascunde, de fapt, în spatele relației cu fostul soț și cum și-a recâștigat locul la Neatza
Exclusiv
Cum și-a pus Ruxandra Luca viața în ordine după episodul din benzinărie. Ce se ascunde, de fapt, în…
Adio euro sub 5 lei? Declarația lui Isărescu care agită România
Mediafax
Adio euro sub 5 lei? Declarația lui Isărescu care agită România
Google s-a făcut scut pentru Oana Gheorghiu, în scandalul „traficului de influență”!
Gandul.ro
Google s-a făcut scut pentru Oana Gheorghiu, în scandalul „traficului de influență”!
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV...
Principele maghiar care l-a umilit pe Mihai Viteazul. Culisele pactului care i-a legat complet mâinile voievodului
Adevarul
Principele maghiar care l-a umilit pe Mihai Viteazul. Culisele pactului care i-a legat...
Aproape jumătate dintre români consideră moțiunea de cenzură PSD-AUR un act politic inutil care va înrăutăți lucrurile
Digi24
Aproape jumătate dintre români consideră moțiunea de cenzură PSD-AUR un act politic inutil...
Iranul vine cu oferta-șoc pentru Trump! Condițiile incredibile puse pentru pace în Orientul Mijlociu
Mediafax
Iranul vine cu oferta-șoc pentru Trump! Condițiile incredibile puse pentru pace în Orientul...
Parteneri
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52...
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Rareș Cojoc spune adevărul: a înșelat-o sau nu pe Andreea Popescu, fosta sa soție? „Știe foarte bine aceste lucruri”
Click.ro
Rareș Cojoc spune adevărul: a înșelat-o sau nu pe Andreea Popescu, fosta sa soție? „Știe...
Liniștea dinaintea furtunii: Analiştii avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu epuizarea stocurilor de petrol în câteva săptămâni
Digi 24
Liniștea dinaintea furtunii: Analiştii avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu epuizarea stocurilor de petrol...
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în Ucraina. Ce a spus liderul SUA despre CPI
Digi24
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în...
Bucureștiul va avea 8 noi parcări. Unde vor fi construite?
Promotor.ro
Bucureștiul va avea 8 noi parcări. Unde vor fi construite?
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din...
E incredibil ce a apărut în deșert după primul test cu bomba atomică din istorie
go4it.ro
E incredibil ce a apărut în deșert după primul test cu bomba atomică din istorie
Astronomii au găsit una dintre primele galaxii ale Universului!
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre primele galaxii ale Universului!
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Google s-a făcut scut pentru Oana Gheorghiu, în scandalul „traficului de influență”!
Gandul.ro
Google s-a făcut scut pentru Oana Gheorghiu, în scandalul „traficului de influență”!
ULTIMA ORĂ
Titlul „Județul Anului” pentru Suceava și Constanța. Ce spun turiștii despre orașe
Titlul „Județul Anului” pentru Suceava și Constanța. Ce spun turiștii despre orașe
„Danaida” lui Constantin Brâncuși, adjudecată la o licitație istorică. Sculptura a stabilit ...
„Danaida” lui Constantin Brâncuși, adjudecată la o licitație istorică. Sculptura a stabilit un nou record pentru opera artistului român
Sectorul din București în care prețul unui apartament nou a ajuns la 4.326 euro/mp
Sectorul din București în care prețul unui apartament nou a ajuns la 4.326 euro/mp
Andreea Popescu a slăbit enorm. Ce a ajutat-o să dea jos kilogramele
Andreea Popescu a slăbit enorm. Ce a ajutat-o să dea jos kilogramele
Fiul fondatorului Mango, reținut. Jonathan Andic, dus la audieri în dosarul morții lui Isak Andic
Fiul fondatorului Mango, reținut. Jonathan Andic, dus la audieri în dosarul morții lui Isak Andic
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Anamaria Prodan, totul despre Marius Baciu, noul antrenor al roș-albaștrilor
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Anamaria Prodan, totul despre Marius Baciu, noul antrenor al roș-albaștrilor
Vezi toate știrile