Jazzy Jo vorbește fără filtru despre prejudecățile cu care s-a confruntat ani la rând. De ce multe femei au privit-o ca pe o amenințare: „Nu sunt vreo mâncătoare de bărbați”

Jazzy Jo a vorbit deschis despre momentele dificile din viața ei și despre felul în care experiențele din trecut i-au influențat relațiile și modul în care a perceput oamenii din jur. Artista a povestit că a trecut prin perioade de singurătate și neînțelegeri, care au facut-o mai atentă și mai rezervată în raport cu cei din jur. CANCAN.RO are declarații în exclusivitate despre invidia pe care femeile din jur i-au purtat-o mereu.

Artista a subliniat că a preferat să își păstreze limitele și să nu intre în situații complicate, ci s-a concentrat mai mult pe carieră și viața ei personală.

Drama neștiută a artistei Jazzy Jo

Jazzy și-a deschis sufletul și a povestit că toate au început în momentul în care figura paternă a plecat din viața ei. A apelat la terapii și cele mai bune au fost sedințele cu mama ei sau cea mai bună prietenă. Au ajutat-o mult oamenii pe care i-a întâlnit și au știut ce să îi spună la momentul potrivit.

CANCAN.RO: De cât timp ai frica aceasta de abandon?

JAZZY JO: Toată viața mea am avut-o! Creierul inregistrează orice fel de părăsire mai ales dacă este mic. O viață întreagă încerci să îți transformi comportamentul ca să fii acceptat. Asta te transformă în people pleaser, vrei să nu fii o menințare și să fii pe placul tuturor sau a unor persoane. Viața mea cam asta a fost și nu am avut o relație prea bună cu memebrele sexului frumos. Mereu au fost amenințate de nu știu ce din mine. Nu sunt vreo bombă sexy. Sunt o femeie frumoasă, sunt mândră de mine, mă iubesc dar nu mi se pare că sunt vreo mâncătoare de bărbați. Dar majoritatea femeilor cu care am interacționat, înafară de câteva, au fost așa șceptice în ceea ce mă privește. Și atunci că să pot menține o relație cu femeile din jur m-am transformat într-o copiliță.

CANCAN.RO: Pe scurt ai fost invidiată de femei ?

Jazzy Jo: Da. Și în capul meu fără motiv. Nu am făcut niciodată avans unui bărbat, de fel nu am făcut, mai ales unui bărbat care este într o relație. Am făcut multe tâmpenii dar așa ceva niciodată. Se rupea prietenia cu multe fete din acest motiv, al invidiei.

CANCAN.RO: Le întrebai de ce anume credeau așa?

Jazzy Jo: Nu. Nu am vorbit niciodată cu fostele mele prietene pe tema aceasta. Mă bucuram că era liniște.

CANCAN.RO: Și de aici a apărut frica caesta de abandon?

Jazzy Jo: Nu. Decând am pierdut figura paternă din viața mea. De acolo a apărut dăcă o luăm la bani mărunți. Am făcut terapie.

CANCAN.RO: Ai făcut terapie?

Jazzy Jo: Da da. Am avut parte de diferite terapii.Nu au fost doar de la cei cu diplomă.am avut și prieteni și familia, în persoana mamei mele. Înafară de talent și sănătate am mai avut parte în viața mea de întâlniri cu persoane minunate.Așa am ajuns unde sunt acum.

CANCAN.RO: Ne ajută terapia?

Jazzy Jo: Normal că da. Ajută orice observație din exteriorul tău. Tu fiind în furtună este foart puțin probabil să ai claritate.Ală de afară vede obiectiv.

