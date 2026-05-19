Acasă » Știri » „Danaida” lui Constantin Brâncuși, adjudecată la o licitație istorică. Sculptura a stabilit un nou record pentru opera artistului român

„Danaida” lui Constantin Brâncuși, adjudecată la o licitație istorică. Sculptura a stabilit un nou record pentru opera artistului român

De: Elisa Tîrgovățu 19/05/2026 | 14:46
„Danaida” lui Constantin Brâncuși, adjudecată la o licitație istorică. Sculptura a stabilit un nou record pentru opera artistului român
„Danaida” lui Constantin Brâncuși, adjudecată la o licitație istorică. Sculptura a stabilit un nou record pentru opera artistului român / Sursa foto: Captură Video
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

O nouă performanță remarcabilă pentru arta românească a fost înregistrată la New York. O sculptură realizată de Constantin Brâncuși a atras atenția marilor colecționari internaționali. Lucrarea a fost una dintre piesele centrale ale licitației organizate aseară și a generat o competiție intensă între participanți.

Potrivit specialiștilor din piața de artă, interesul uriaș pentru sculptură a dus rapid suma de adjudecare peste estimările stabilite înaintea evenimentului. Opera este considerată una dintre cele mai importante creații semnate de artistul român ajunse vreodată într-o licitație internațională.

Sculptura lui Brâncuşi, a doua cea mai scumpă lucrare adjudecată la o licitaţie

„Danaida” a fost vândută cu peste 107 milioane de dolari. Prin acest rezultat, sculptura a devenit a doua cea mai scumpă lucrare de acest tip adjudecată vreodată la o licitație, consolidând încă o dată prestigiul internațional al lui Constantin Brâncuși.

„Începem de la 82 milioane de dolari! 84 de milioane! 86 de milioane! 86 de milioane de dolari! 93 de milioane! Ultima şansă pentru lucrarea lui Brâncuşi. Pentru 93 de milioane. Vândută cu 93 de milioane de dolari pentru numărul 7093″, spune conducătorul licitaţiei.

„Danaida”, licitată într-un minut și 24 de secunde

Licitația pentru celebra sculptură „Danaida”, semnată de Constantin Brâncuși, s-a încheiat fulgerător, după numai un minut și 24 de secunde de ofertare intensă. Considerată una dintre operele esențiale ale artei moderne, lucrarea a stârnit un interes uriaș în rândul colecționarilor prezenți la eveniment.

Vânzarea spectaculoasă a sculpturii „Danaida”, realizată de Constantin Brâncuși, a stabilit cel mai mare preț obținut vreodată pentru o lucrare a artistului român. Totodată, opera a devenit a doua cea mai scumpă sculptură adjudecată la o licitație internațională. Prima poziție rămâne ocupată de „L’Homme au doigt”. Creația sculptorului elvețian Alberto Giacometti a fost vândută în 2015 pentru 141,3 milioane de dolari.

Licitațiile organizate de Christie’s la New York au adus rezultate istorice pentru mai mulți artiști consacrați. Printre numele care au stabilit noi recorduri se numără Jackson Pollock, Mark Rothko, Constantin Brâncuși și Joan Miró, potrivit informațiilor publicate de AFP.

Realizată în 1913, „Danaida” este o sculptură din bronz considerată reprezentativă pentru perioada de maturitate artistică a lui Brâncuși. Lucrarea, inspirată din mitologia greacă și montată pe un soclu din piatră de calcar, este asociată cu seria formelor abstracte dezvoltate de sculptor.

Sursa foto: Captură video

Specialiștii spun că piesa reprezintă și un portret stilizat al muzei sale, pictorița maghiară Margit Pogany. Înaintea licitației, opera a atras atenția publicului după ce Nicole Kidman a participat la campania de promovare a acesteia.

CITEȘTE ȘI: Secretele lui Constantin Brâncuși, dezvăluite într-un nou episod al podcastului ”Altceva cu Adrian Artene”

Când valorile se vindeau la greutate: Memoria tristă a „Grupării Brâncuși”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum trece Andreea Ibacka peste divorțul de Cabral. A făcut imaginile publice!
Știri
Cum trece Andreea Ibacka peste divorțul de Cabral. A făcut imaginile publice!
LIVE VIDEO. Cine a câștigat Desafio: Aventura. Urmărește AICI marea finală
Știri
LIVE VIDEO. Cine a câștigat Desafio: Aventura. Urmărește AICI marea finală
Adio euro sub 5 lei? Declarația lui Isărescu care agită România
Mediafax
Adio euro sub 5 lei? Declarația lui Isărescu care agită România
Românii, păcăliți de mitul „salvatorului”. Năstase: Așteaptă să le rezolve problemele/S-au uitat la Băsescu, s-au uitat la Iohannis, nu le trece
Gandul.ro
Românii, păcăliți de mitul „salvatorului”. Năstase: Așteaptă să le rezolve problemele/S-au uitat la...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV...
Principele maghiar care l-a umilit pe Mihai Viteazul. Culisele pactului care i-a legat complet mâinile voievodului
Adevarul
Principele maghiar care l-a umilit pe Mihai Viteazul. Culisele pactului care i-a legat...
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian al Estoniei
Digi24
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o...
Răsturnare de situație. Parcul Donald Trump s-ar putea numi Maia Sandu
Mediafax
Răsturnare de situație. Parcul Donald Trump s-ar putea numi Maia Sandu
Parteneri
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52...
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Rareș Cojoc spune adevărul: a înșelat-o sau nu pe Andreea Popescu, fosta sa soție? „Știe foarte bine aceste lucruri”
Click.ro
Rareș Cojoc spune adevărul: a înșelat-o sau nu pe Andreea Popescu, fosta sa soție? „Știe...
Liniștea dinaintea furtunii: Analiştii avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu epuizarea stocurilor de petrol în câteva săptămâni
Digi 24
Liniștea dinaintea furtunii: Analiştii avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu epuizarea stocurilor de petrol...
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în Ucraina. Ce a spus liderul SUA despre CPI
Digi24
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în...
Bucureștiul va avea 8 noi parcări. Unde vor fi construite?
Promotor.ro
Bucureștiul va avea 8 noi parcări. Unde vor fi construite?
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din...
E incredibil ce a apărut în deșert după primul test cu bomba atomică din istorie
go4it.ro
E incredibil ce a apărut în deșert după primul test cu bomba atomică din istorie
Astronomii au găsit una dintre primele galaxii ale Universului!
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre primele galaxii ale Universului!
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Românii, păcăliți de mitul „salvatorului”. Năstase: Așteaptă să le rezolve problemele/S-au uitat la Băsescu, s-au uitat la Iohannis, nu le trece
Gandul.ro
Românii, păcăliți de mitul „salvatorului”. Năstase: Așteaptă să le rezolve problemele/S-au uitat la Băsescu, s-au...
ULTIMA ORĂ
Cum trece Andreea Ibacka peste divorțul de Cabral. A făcut imaginile publice!
Cum trece Andreea Ibacka peste divorțul de Cabral. A făcut imaginile publice!
LIVE VIDEO. Cine a câștigat Desafio: Aventura. Urmărește AICI marea finală
LIVE VIDEO. Cine a câștigat Desafio: Aventura. Urmărește AICI marea finală
Ce pedeapsă a primit Emil Gânj, după ce și-a ucis fosta iubită și i-a incendiat casa. Magistrații ...
Ce pedeapsă a primit Emil Gânj, după ce și-a ucis fosta iubită și i-a incendiat casa. Magistrații au decis!
Motivul pentru care Dorian Popa a refuzat un cadou primit de la un fan, după nunta cu Andreea: ”Mi ...
Motivul pentru care Dorian Popa a refuzat un cadou primit de la un fan, după nunta cu Andreea: ”Mi se pare ciudat”
Sâmbătă noapte, în timpul Eurovision din Austria, un român a comandat o cursă Bolt, din București ...
Sâmbătă noapte, în timpul Eurovision din Austria, un român a comandat o cursă Bolt, din București în Viena. Câți bani a plătit
(P) Accesorii esențiale pentru aparate topografice: ce ai nevoie pe șantier
(P) Accesorii esențiale pentru aparate topografice: ce ai nevoie pe șantier
Vezi toate știrile