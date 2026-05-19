„Danaida” lui Constantin Brâncuși, adjudecată la o licitație istorică. Sculptura a stabilit un nou record pentru opera artistului român

O nouă performanță remarcabilă pentru arta românească a fost înregistrată la New York. O sculptură realizată de Constantin Brâncuși a atras atenția marilor colecționari internaționali. Lucrarea a fost una dintre piesele centrale ale licitației organizate aseară și a generat o competiție intensă între participanți.

Potrivit specialiștilor din piața de artă, interesul uriaș pentru sculptură a dus rapid suma de adjudecare peste estimările stabilite înaintea evenimentului. Opera este considerată una dintre cele mai importante creații semnate de artistul român ajunse vreodată într-o licitație internațională.

Sculptura lui Brâncuşi, a doua cea mai scumpă lucrare adjudecată la o licitaţie

„Danaida” a fost vândută cu peste 107 milioane de dolari. Prin acest rezultat, sculptura a devenit a doua cea mai scumpă lucrare de acest tip adjudecată vreodată la o licitație, consolidând încă o dată prestigiul internațional al lui Constantin Brâncuși.

„Începem de la 82 milioane de dolari! 84 de milioane! 86 de milioane! 86 de milioane de dolari! 93 de milioane! Ultima şansă pentru lucrarea lui Brâncuşi. Pentru 93 de milioane. Vândută cu 93 de milioane de dolari pentru numărul 7093″, spune conducătorul licitaţiei.

„Danaida”, licitată într-un minut și 24 de secunde

Licitația pentru celebra sculptură „Danaida”, semnată de Constantin Brâncuși, s-a încheiat fulgerător, după numai un minut și 24 de secunde de ofertare intensă. Considerată una dintre operele esențiale ale artei moderne, lucrarea a stârnit un interes uriaș în rândul colecționarilor prezenți la eveniment.

Vânzarea spectaculoasă a sculpturii „Danaida”, realizată de Constantin Brâncuși, a stabilit cel mai mare preț obținut vreodată pentru o lucrare a artistului român. Totodată, opera a devenit a doua cea mai scumpă sculptură adjudecată la o licitație internațională. Prima poziție rămâne ocupată de „L’Homme au doigt”. Creația sculptorului elvețian Alberto Giacometti a fost vândută în 2015 pentru 141,3 milioane de dolari.

Licitațiile organizate de Christie’s la New York au adus rezultate istorice pentru mai mulți artiști consacrați. Printre numele care au stabilit noi recorduri se numără Jackson Pollock, Mark Rothko, Constantin Brâncuși și Joan Miró, potrivit informațiilor publicate de AFP.

Realizată în 1913, „Danaida” este o sculptură din bronz considerată reprezentativă pentru perioada de maturitate artistică a lui Brâncuși. Lucrarea, inspirată din mitologia greacă și montată pe un soclu din piatră de calcar, este asociată cu seria formelor abstracte dezvoltate de sculptor.

Specialiștii spun că piesa reprezintă și un portret stilizat al muzei sale, pictorița maghiară Margit Pogany. Înaintea licitației, opera a atras atenția publicului după ce Nicole Kidman a participat la campania de promovare a acesteia.

CITEȘTE ȘI: Secretele lui Constantin Brâncuși, dezvăluite într-un nou episod al podcastului ”Altceva cu Adrian Artene”

Când valorile se vindeau la greutate: Memoria tristă a „Grupării Brâncuși”