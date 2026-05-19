Laura Giurcanu l-a cucerit definitiv pe Marian Huja! Au mâncat din aceeași farfurie și s-au privit ca-n filme

După ce CANCAN.RO a anunțat în exclusivitate că Laura Giurcanu a cam devenit fan CFR Cluj, sau mai bine zis face echipă de dublu cu Marian Huja, jucător la clubul respectiv, iată că revenim cu imagini din București, unde cei doi par să-și fi asumat oficial relația. E iubire mare, mănâncă dintr-o singură farfurie, ca doi porumbei!

Fostul model Laura Giurcanu, 29 de ani, a fost observată de CANCAN.RO în mici dar semnificative tandrețuri cu un jucător de la CFR Cluj, Marian Huja, un bărbat înalt, brunet, bine făcut, cu care Laura Giurcanu se potrivește de minune. Totul s-a petrecut la terasa unui restaurant din nordul Capitalei, unde cei doi au împărțit o gustărică, dar parcă mai degrabă se mâncau unul pe altul din priviri! Și unde mai pui că erau și asortați, el cu tricou albastru și steluțe galbene, ea cu tricou galben.

De remarcat limbajul corpului la cei doi. În timp ce Marian Huja este foarte deschis, relaxat, cu o atitudine de afecțiune în direcția Laurei, ea e puțin mai rezervată. Să nu fie total disponibilă emoțional? Vom vedea în perioada următoare. Cât despre el, partida e câștigată, învingător clar Laura Giurcanu. Se vede că farmecele Laurei l-au convins iremediabil. Zici că ea e felul principal, așa se uită la ea! Mâncarea e mai degrabă moft!

După interminabilele despărțiri, împăcări, reveniri și despărțiri cu Aris Eram, Laura Giurcanu pare să facă pasul la offside și să meargă pe sportul-rege, fotbalul. N-ar fi prima oară, despre ea se aude că ar fi avut o perioadă în care avea bucurii la un alt fotbalist, Alex Târnovan. Pe vremuri era „cumnățica” Alexiei Eram, acum e în Superliga, cum puțin mai tânărul Marian Huja. Ea nici nu e străină de domeniul sportiv. A fost sportivă de performanță, a făcut atletism și, cu toate că n-a ajuns în competiții majore, experiența a ajutat-o în carieră și mai ales i-a oferit un metabolism excelent. E imposibil să nu remarci cât de bine arată! Probabil și lui Marian i-a plăcut! N-ar fi exclus să-i intre alertele de puls când se gândește la ea!

A fost poveste încâlcită cu noul ei partener. Inițial relația n-a fost deloc asumată, însă cu dragostea nu te pui, îți dă imbolduri să transmiți întregii lumi ce simți pentru partener. De aceea, Laura a postat pe Instagram câteva imagini cu un tricou care apărea și pe Marian Huja, sau dintr-o mașină fix cum avea Marian. Evident că lumea a pus totul cap la cap și nu mai era loc de întors, așa că în cele din urmă și-au asumat. Că Marian era sau nu într-o relație, acestea sunt zvonuri, bârfe, nu putem confirma nimic, mai bine tratăm totul cu discreție. Până la urmă, ce-a fost a fost, cei doi par să meargă înainte cu gânduri pozitive. Se sorb din priviri, nu alta!

CITEȘTE ȘI: CUM A REACȚIONAT LAURA GIURCANU ATUNCI CÂND A FOST ÎNTREBATĂ DACĂ ARE O RELAȚIE CU BĂRBATUL CU CARE STĂ ÎN CASĂ. FANII AU VĂZUT O CHIMIE ÎNTRE EI

NU RATA: CINE ESTE FOTBALISTUL DE LA CFR CLUJ CARE I-A FURAT INIMA LAUREI GIURCANU. DUPĂ O PERIOADĂ SENTIMENTALĂ AGITATĂ, INFLUENCERIȚA ZÂMBEȘTE DIN NOU!