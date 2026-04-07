Cum a reacționat Laura Giurcanu atunci când a fost întrebată dacă are o relație cu bărbatul cu care stă în casă. Fanii au văzut o chimie între ei

Laura Giurcanu s-a postat pe rețelele de socializare în ultimul timp împreună cu un bărbat. El era prezent în casa acesteia, iar fanii nu au putut să nu sesizeze asta. Cei doi păreau că se înțeleg foarte bine și toți au crezut că au o relație. Laura a reacționat imediat.

Laura Giurcanu este una dintre cele mai urmărite influencerițe din țara noastră. Ea postează pe rețelele de socializare de fiecare dată în diverse ipostaze. În ultimul timp, a publicat o serie de videoclipuri pe TikTok care au ridicat semne de întrebare. Vedeta locuia în casă cu un bărbat, iar fanii credeau că este noul ei iubit. După valul de întrebări, Laura a dat o explicație.

Reacția Laurei Giurcanu după ce fanii credeau că are un nou iubit

Laura Giurcanu l-a primit cu brațele deschise în casa ei pe Sorin, un bărbat de 32 de ani. Acesta și-a vândut apartamentul și a plecat în Bali, acolo unde a stat timp de trei luni. Atunci când a revenit în România nu mai avea unde să locuiască, așa că s-a mutat împreună cu Laura. Cei doi se postează aproape zilnic, în diverse momente, iar fanii au devenit curioși.

Toți se întrebau cine este Sorin și dacă formează un cuplu sau nu. Ei bine, influencerița a reacționat imediat și a filmat un videoclip în care explica care este relația dintre ei, de fapt. Fostul model a declarat că între ei nu este mai mult decât o prietenie. În plus, a precizat că nu îl vede ca pe un iubit și că nu simte că o atrage din această perspectivă, însă se înțeleg de minune.

Nu este nicio indiscreție, pentru că avem această întrebare foarte des sau faptul că oamenii presupun că este ceva între noi. Mie personal nu îmi place de el. Îmi place de el ca prieten, ca om, îl respect, îl admir, dar nu am avut niciodată o curiozitate romantică sau o atracție fizică. Greu, nu înțeleg cum, am fost imună (n.r. râde) Normal că știe toată lumea că este îndrăgostit de mine și toate lucrurile astea (n.r. râde, i-a spus lui Sorin), a spus vedeta.

De asemenea, și Sorin a confirmat cele spuse de Laura și că nu este nimic între ei. Ba mai mult, a negat că și-ar dori ceva amoros cu ea.

Nu ne vedem în modul ăla. E normal, se poate întâmpla și asta. Suntem printre oameni. Ne înțelegem foarte bine, a adăugat el.

