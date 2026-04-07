Primul mesaj al Alexiei Eram, după ce Aris a fost bătut de Gabi Tamaș la Survivor

Aris Eram a fost bătut de Gabi Tamaș în Republica Dominicană, asta după ce fiul cel mic al Andreei Esca l-a acuzat pe fostul fotbalist că ar fi influențat voturile și i-a adus și câteva jigniri. În tot acest timp, sora sa, Alexia Eram a ieșit la plimbare cu fosta lui iubită, Laura Giurcanu.

În timp ce Aris a pornit un scandal de proporții la emisiunea Survivor, Alexia se plimbă fără griji pe străzile din București. Și nu oricum. Tânăra a postat pe pagina sa de Instagram un videoclip în care se afla într-o mașină. Alături de ea era și fosta iubită a fratelui ei, cunoscuta Laura Giurcanu.

Ce mesaj a transmis Alexia Eram

Aris trece prin momente delicate în cadrul emisiunii Survivor. Acesta l-a acuzat grav pe Gabi Tamaș, iar fostul fotbalist nu a mai rezistat jignirilor aduse și l-a altoit pe băiatul cel mic al Andreei Esca. În această perioadă tensionantă, sora sa, Alexia pare să se simtă bine. Chiar dacă și-ar fi dorit să vorbească despre cele întâmplate nu o poate face. Aris a semnat un contract de confidențialitate atunci când a intrat în joc, iar asta înseamnă că niciun membru din familie nu poate povesti ce se petrece, de fapt.

Cu toate acestea, fata a ieșit să se plimbe, a luat bolidul și o prietenă de suflet. Nimeni alta decât Laura Giurcanu. Și aceasta o are pe sora ei, Bianca Giurcanu, în Republica Dominicană. Niciuna dintre ele nu a vorbit despre cei doi concurenți, ci pur și simplu au ieșit să se distreze. Alexia a postat videoclipul în care se simt bine și petrec timp împreună. Alături de clip apare și un mesaj: Guess where we are going?!, adică ghicește unde mergem noi. Un lucru important de menționat este că Aris și partenera de distracție a Alexiei, a fost chiar fosta iubită a fratelui ei.

Aris și Laura Giurcanu au avut o relație de scurtă durată, atunci când s-au întors din Asia Express. Cei doi se tachinau încă din timpul filmărilor, iar când au ajuns în România au fost surprinși de mai multe ori împreună, fie la masă, evenimente, la plimbare sau chiar în mașină în timp ce se sărutau. Relația celor doi nu a rezistat foarte mult și nu au mai fost văzuți prea des în aceste ipostaze.

