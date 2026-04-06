Aris Eram l-a ”pulverizat” pe Gabi Tamaș și s-au ”încins” bine la Survivor. S-a iscat un scandal monstruos și acuzații de blat

Emisiunea Survivor România este una dintre cele mai vizionate din ultima perioadă. Pe lângă probele provocatoare și stilul de viață pe care îl duc concurenții în Republica Dominicană, există și tensiuni între adversari. De această dată, a avut loc un schimb de replici acide între fiul Andreei Esca, Aris Eram și fostul fotbalist Gabi Tamaș. Aris l-a acuzat pe Gabi că a făcut o strategie care nu se pliază cu valorile lui. El susține că tactica concurentului a presupus influențarea altor participanți.

Gabi Tamaș și Aris Eram, scandal la Survivor

Ediția de duminică, 5 aprilie, a adus în cadrul emisiunii Survivor un scandal de proporții. Protagoniștii au fost Gabi Tamaș și Aris Eram. Totul a pornit atunci când Aris a început să îl tace pe adversarul său declarând că i-a ieșit strategia de a ieși din competiție Ceanu. Ba mai mult, a spus că a influențat voturile, iar Andreea, Patricia și Olga au votat conform planului pus la bătaie de Gabi.

Concurentul a explicat că nu a avut nicio tactică de acest fel și crede că acuzele aduse de Aris vin în urma faptului că strategia lui nu a mers așa cum și-a dorit. Mai mult decât atât, fiul Andreei Esca i-a cerut explicații cu privire la votul lui Cristi asupra Biancăi. Acesta a declarat că i-a dat totemul de imunitate lui Cristi, iar el a ales să o voteze pe Bianca. În acel moment, Aris a izbucnit și l-a acuzat că totul a fost parte din planul său pentru a o vota pe concurentă. Nici Gabi nu s-a lăsat mai prejos și i-a cerut dovezi. Schimbul de replici a continuat, iar concurentul din echipa faimoșilor i-a spus că a văzut cum a vorbit cu Marian. În plus, Aris l-a făcut pe Gabi Tamaș neasumat.

-Gabi Tamaș: Nu știu. Presupun că el a avut un plan și nu i-a ieșit. Eu n-am avut niciun plan. I-am spus doar să nu se joace cu focul, că se arde. Și am arătat acum că sunt mai multe strategii la mijloc, nu doar una sau două. Trebuie să gândești mai departe. Dacă înțelegea ce i-am spus, poate nu mai încerca să corupă alți membri ai tribului. Da, se pare că nu i-a corupt. -Aris: Dar și tu ce ai făcut? -Tamaș: Eu n-am făcut nimic. -Aris: N-ai făcut? Cristi a votat din capul lui Bianca, nu?-Tamaș: A votat că i-am dat tot temul de imunitate. -Aris: Păi, deci era în schema ta. Cum să nu fie planul tău dacă tu i-ai dat lui Cristi să voteze pe Bianca, i-ai zis Andreei să voteze pe Bianca. N-ai făcut asta? -Tamaș: Ai dovezi? Da, zi-mi acum. Zi-mi acum. -Aris: Eu te-am văzut pe tine cum șușoteai peste tot, l-ai luat pe Marian până și afară să-i spui niște chestii. Eu nu l-am luat, i-am spus să voteze cum vrea. -Aris Eram: Nu ești asumat. Zi ”sunt Gabi și nu-mi asum planurile”. Eu sunt doar nervos, nu îmi place această tactică, a zis Aris.

Aris Eram îl jignește pe Gabi Tamaș

La finalul emisiunii de duminică, au fost oferite imagini de la următoarea ediție care se va difuza. S-a putut observa cum Aris Eram îl jignește pe Gabi Tamaș și în continuare îi cere explicații. Concurentul s-a apărat și i-a spus că nu trebuie să lămurească pe nimeni.

-Aris: Nu pot să înțeleg această mișcare care a venit să strice totul. De ce i-ai dat ăla lui Cristi? Ești tâmpit? -Tamaș: Nu trebuie să dau explicații de ce am făcut-o sau de ce am folosit o strategie, arată discuția dintre cei doi.

VEZI ȘI: Marian Godină nu s-ar fi așteptat la asta. Ce s-a întâmplat acasă cât e la Survivor

Colegii lui Gabi Tamaș, tot mai îngrijorați. Ce au observat în ultimele zile