Colegii lui Gabi Tamaș, tot mai îngrijorați. Ce au observat în ultimele zile

De: Irina Vlad 04/04/2026 | 17:04
Pe măsură de timpul trece și Survivor 2026 se apropie de final, concurenții resimt din ce în ce mai intens epuizarea fizică și psihică. Provocările devin tot mai intense și dificile, iar lipsa confortului, a hranei și oboseala agravează starea, atât Faimoșilor, cât și Războnicilor. În ediția de vineri, 3 aprilie, Gabi Tamaș a fost de nerescunoscut, iar colegii din tribul său și-au exprimat îngrijorarea. 

Gabi Tamaș este unul dintre Faimoșii de bază din tribul său. Însă, fostul sportiv, considerat unul dintre cei mai puternici și constanți concurenți, a ajuns într-un punct critic. Situația lui este cu atât mai îngrijorătoare, deoarece majoritatea obișnuiau să îl considere un stâlp de rezistență, cel care aduce aproape tot timpul puncte decisive.

Gabi Tamaș a ajuns la capătul puterilor la Survivor

În ediția de vineri, 3 aprilie, Gabi Tamaș a clacat. „Motorul” echipei a ajuns la capătul puternilor, motiv pentru care colegii lui de trib au început să se îngrijoreze. Andreea Munteanu a subliniat clar că oboseala lui Tamaș nu a trecut neobservată, vorbind deschis despre presiunea uriașă pusă pe umerii lui.

„Îl văd pe Gabi că e obosit și văd așa că băieții se bazează foarte mult pe el să aducă puncte și e și el accidentat. Adică, ar trebui și ceilalți să încerce să aducă puncte și să mai meargă la ștafetă”, a precizat Andreea Munteanu, la Survivor.

Pentru Olga Barcari, situația lui Gabi Tamaș este cu atât mai delicată. Cei doi au rămas prieteni buni după Asia Express, unde au fost adversari, iar acum în Survivor 2026, se regăsesc făcând parte din aceeași echipă.  Conștientă cât de multă influență are Tamaș asupra echipei lor, Olga a mărturisit că încearcă să îl protejeze cum poate pentru a face față presiunii competiției.

Sunt protectoare cu Gabi, deoarece ne leagă o altă competiție. Sunt prietenă cu familia lui. Îmi dau seama că el are o abilitate peste normă și ne ajută. Am observat că datorită lui, noi, de multe ori, suntem aici, pentru că ne salvează”, a declarat Olga Barcari.

Panică la Survivor, în toiul nopții! Gabi Tamaș a fost înțepat de un scorpion: „Simțeam ceva pe față”

Gabi Tamaş vrea să plece de la Survivor! Care este motivul

Iți recomandăm
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Știri
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Știri
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în...
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul și încearcă să îl explice și să ofere soluții
Gandul.ro
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii...
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Ce spun astrele despre persoanele născute pe 5, 11, 16 și 24
Adevarul
Ce spun astrele despre persoanele născute pe 5, 11, 16 și 24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest...
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Parteneri
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical...
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
Click.ro
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia...
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Digi 24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea...
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
Digi24
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la...
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
go4it.ro
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul și încearcă să îl explice și să ofere soluții
Gandul.ro
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Horoscop 6 aprilie 2026. Zodia care trebuie să ia o decizie importantă
Horoscop 6 aprilie 2026. Zodia care trebuie să ia o decizie importantă
Andreea Bănică a primit un cadou special înainte de Paște. Cântăreața s-a emoționat când a văzut: ...
Andreea Bănică a primit un cadou special înainte de Paște. Cântăreața s-a emoționat când a văzut: „Bine ai venit în familie”
El este Laurențiu, pompierul care a murit carbonizat în propria locuință. Doi copii au rămas orfani ...
El este Laurențiu, pompierul care a murit carbonizat în propria locuință. Doi copii au rămas orfani de tată
Răzvan Lucescu a ajuns în România: „Este o situțaie grea”
Răzvan Lucescu a ajuns în România: „Este o situțaie grea”
Vezi toate știrile