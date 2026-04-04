Colegii lui Gabi Tamaș, tot mai îngrijorați. Ce au observat în ultimele zile

Pe măsură de timpul trece și Survivor 2026 se apropie de final, concurenții resimt din ce în ce mai intens epuizarea fizică și psihică. Provocările devin tot mai intense și dificile, iar lipsa confortului, a hranei și oboseala agravează starea, atât Faimoșilor, cât și Războnicilor. În ediția de vineri, 3 aprilie, Gabi Tamaș a fost de nerescunoscut, iar colegii din tribul său și-au exprimat îngrijorarea.

Gabi Tamaș este unul dintre Faimoșii de bază din tribul său. Însă, fostul sportiv, considerat unul dintre cei mai puternici și constanți concurenți, a ajuns într-un punct critic. Situația lui este cu atât mai îngrijorătoare, deoarece majoritatea obișnuiau să îl considere un stâlp de rezistență, cel care aduce aproape tot timpul puncte decisive.

Gabi Tamaș a ajuns la capătul puterilor la Survivor

În ediția de vineri, 3 aprilie, Gabi Tamaș a clacat. „Motorul” echipei a ajuns la capătul puternilor, motiv pentru care colegii lui de trib au început să se îngrijoreze. Andreea Munteanu a subliniat clar că oboseala lui Tamaș nu a trecut neobservată, vorbind deschis despre presiunea uriașă pusă pe umerii lui.

„Îl văd pe Gabi că e obosit și văd așa că băieții se bazează foarte mult pe el să aducă puncte și e și el accidentat. Adică, ar trebui și ceilalți să încerce să aducă puncte și să mai meargă la ștafetă”, a precizat Andreea Munteanu, la Survivor.

Pentru Olga Barcari, situația lui Gabi Tamaș este cu atât mai delicată. Cei doi au rămas prieteni buni după Asia Express, unde au fost adversari, iar acum în Survivor 2026, se regăsesc făcând parte din aceeași echipă. Conștientă cât de multă influență are Tamaș asupra echipei lor, Olga a mărturisit că încearcă să îl protejeze cum poate pentru a face față presiunii competiției.

Sunt protectoare cu Gabi, deoarece ne leagă o altă competiție. Sunt prietenă cu familia lui. Îmi dau seama că el are o abilitate peste normă și ne ajută. Am observat că datorită lui, noi, de multe ori, suntem aici, pentru că ne salvează”, a declarat Olga Barcari.

Panică la Survivor, în toiul nopții! Gabi Tamaș a fost înțepat de un scorpion: „Simțeam ceva pe față”

Gabi Tamaş vrea să plece de la Survivor! Care este motivul