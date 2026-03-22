Panică la Survivor, în toiul nopții! Gabi Tamaș a fost înțepat de un scorpion: „Simțeam ceva pe față”

Momente de panică la Survivor, în toiul nopții! Strigătele lui Gabi Tamaș au trezit pe toată lumea. Liniștea nopții a fost tulburată de un scorpion care a ajuns în locul unde dormea fotbalistul. Faimosul a tras o sperietură serioasă și a fost înțepat de scorpion.

Concurenții Survivor trăiesc în condiții dure, iar dormitul în aer liber este deja o obișnuiță pentru ei. Au învățat să ignore toate zgomotele, dar și insectele și animalele care mai ajung uneori aproape de locul în care ei dorm. Însă, recent, Gabi Tamaș a avut parte de o vizită surpriză.

Mai exact, în timp ce dormea, fotbalistul a fost înțepat de un scorpion. L-a simțit cum îi mergea pe față, iar când l-a prins pentru a-l înlătura, scorpionul l-a înțepat în deget. Gabi Tamaș a tras o sperietură de zile mari și la fel au făcut și colegii săi, care au fost treziți din somn de strigătele acestuia.

„Am trăit să o văd și pe asta! Am fost mușcat de un scorpion. Îmi era pe barbă și m-a înțepat. Simțeam ceva pe față, pe barbă, și l-am luat să îl dau jos și când l-am prins în mână m-a înțepat în deget. Am trezit toată „casa”, cred că l-am aruncat pe Patricia, Patricia l-a aruncat și ea la rândul ei (…) Cred că erau vreo doi scorpioni, erau o familie întreagă (…) A fost cald aseară și am dormit dezveliți. După ce s-a întâmplat cu mine, dormeam toți înveliți până în gât”, a spus Gabi Tamaș.

Gabi Tamaș vrea să plece de la Survivor

Experiența neplăcută cu scorpionul probabil mai pune încă o cărămidă la dorința lui Gabi Tamaș de a părăsi Survivor. Recent, acesta a mărturisit în fața tuturor că își dorește ca tribul să îl trimită la duelul de eliminare și să plece acasă.

„E foarte simplu! M-am cam plictisit, sincer. Și azi, în trib, le-am spus clar, dacă pierdeam imunitatea alegeam să fiu votat ca să plec acasă (…) Nu mai am chef să stau la Survivor, pur și simplu mi s-a luat cheful (…) Dacă vom pierde imunitatea data viitoare voi pleca acasă”, a declarat Gabi Tamaș, în urmă cu câteva zile.

