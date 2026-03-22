Gigi Burger nici n-a intrat bine la Survivor, că a și fost dat afară?! ”Din păcate, cred că ăsta a fost drumul lui”

În ediția de sâmbătă, 21 martie, a emisiunii Survivor România, Războinicii și Faimoșii s-au luptat în proba pentru imunitatea individuală. Gigi Nicolae, zis Gigi Burger, cel mai nou membru din echipa Războinicilor a adus primul punct pe traseu, însă prezența lui în show nu a fost văzută cu ochi buni de colegii lui. Concurentul se află deja pe lista celor care urmează să plece acasă.

Nici bine nu a intrat la Survivor, că Războinicii i-au pus gând rău lui Gigi Burger. În proba de imunitate de sâmbătă, 21 martie, Faimoșii și-au adjudecat victoria și au trecut la jocul de imunitate individuală, unde Maria a câștigat pentru a doua oară colanul de imunitate. Războinicii vor ajunge la consiliul de eliminare.

Gigi Burger a adus primul lui punct la Survivor

Gigi Burger a intrat în competiția din Dominicană într-o etapă deja tensionată. Venirea lui ar putea influența și chiar da peste cap strategiile deja formate și relațiile dintre concurenți, mai ales că bucătarul are o personalitate impunătoare și un comportament vulcanic. Stilul său direct i-au pus deja pe câțiva dintre colegii lui în gardă, iar conflictul prea inevitabil.

În trailerul de prezentare al ediției de duminică, 22 martie, Războinicii analizează parcursul lui Gigi Burger pe traseu. Deși a adus primul său punct, venirea lui în competiție nu este văzută cu ochi buni de colegii lui. Aris Eram este cel care îi prevede o ședere scurtă pe insulă. Rămâne de văzut dacă Războinicul va reuși să se adapteze la condițile dure din competiție și dacă se va integra printre colegii lui de trib.

Aris Eram: Din păcate, se pare că ăsta a cam a fost drumul lui Gigi la Survivor. Gigi Burger: Tuturor ne va veni rândul să mergem acasă. Mi se par niște strategii de șarpe. Nu-mi plac nedreptățile și acuzele false.

