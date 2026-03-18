Cine este Gigi „Burger” Nicolae de la Războinici. Concurentul de la Survivor 2026 a mai apărut la TV

Noul concurent care a intrat în tribul Războinicilor de la Survivor 2026 este Gigi „Burger” Nicolae. Acesta a mai participat și la emisiunea „Chefi la cuțite” de la Antena 1, fiind unul dintre concurenții din echipa lui Sorin Bontea. Acum, celebrul bucătar a intrat în jungla dominicană și promite momente intense!

Duminică, 15 martie, Vicențiu a fost eliminat din tribul Războinicilor, după ce a fost votat de colegii săi. S-a duelat cu Lucian Popa, care a reușit să îl învingă și să îl trimită acasă – vezi aici cine l-a așteptat pe Cav la aeroport. În imaginile de la finalul ediției, care promovează următorul episod care va fi difuzat vineri, 20 martie, fanii au avut parte de o surpriză. Un concurent nou intră în arena Survivor 2026!

Cine este Gigi de la Războinici

Gheorghe Nicolae, cunoscut în mediul online ca Gigi „Burger” Nicolae, este noul concurent de la Survivor 2026. Acesta pare să fie deja pus pe scandal cu colegele din trib, după cum arată imaginile din promo. Dar concurentul nu este străin de competițiile dure, în care mai mulți competitori se înfruntă pentru un premiu consistent.

Gigi „Burger” Nicolae a participat în anul 2022 la Chefi la cuțite sezonul 10 și a făcut parte din echipa lui Sorin Bontea. Dorința lui majoră a fost să concureze sub îndrumarea acestuia deoarece consideră că are o personalitate asemănătoare cu a lui. Nu a impresionat cu preparatul lui de la preselecții, dar gustul a fost cel care i-a garantat un loc în echipa lui Bontea.

„Ne potrivim prea bine, îmi place rău de tot de el. Personalitatea mea se potrivește cel mai bine cu cea a lui Chef Bontea și de aceea mi-aș dori să merg la el. Simt că suntem prieteni. Sper să îi dau pe spate”, a povestit tânărul, la preselecții.

Gheorghe Nicolae a reușit să câștige simpatia publicului prin felul său carismatic și replicile savuroase din competiție. Evident, și talentul în bucătărie și-a spus cuvântul, concurentul reușind să impresioneze cu tot mai multe preparate spectaculoase.

Câți ani are Gigi „Burger” Nicolae

Războinicul este din Ploiești și are 32 de ani. Este născut pe data de 8 februarie și, în 2023, a ales să își serbeze aniversarea într-un mod inedit. A oferit burgeri gratis timp de trei ore și jumătate, în restaurantul lui. Evident, ideea s-a bucurat de un real succes și fanii au apreciat gestul său.

„Pe data de 8 februarie îmi voi serba ziua de naștere, așa că am decis să vă ofer burgeri din partea mea, 3h jumate”, a scris Gigi Burger pe contul lui de Instagram.

Drumul de la fotbal la gastronomie

Gigi „Burger” nu a fost pasionat de carte, dar a jucat fotbal până la 18 ani, după cum a mărturisit în cadrul testimonialelor de la Antena 1.

„Provin dintr-o familie normală. Am un frate mai mare decât mine. M-a ajutat mereu când eram mic la școală, mie neplăcându-mi chiar atât de mult școala. Întotdeauna profesorii ne comparau și spuneau: ‘Nu ești ca fratele tău! Cu el ne făceam orele, din cauza ta nu le putem face.’ Dar m-am descurcat și am reușit să termin 12 clase”, a povestit Gigi Burger.

Faptul că era mereu comparat cu fratele lui l-a ambiționat să reușească în viață și a dat din coate în tot ce a făcut. Cu toate că a îndrăgit fotbalul și și-a dat silința pe teren, nu a reușit să ajungă într-o echipă important. După majorat, tânărul s-a angajat ca bucătar și s-a îndrăgostit de gătit.

„Am fost și fotbalist, dar nu am jucat la vreo echipă mare. Până la 18 ani cam asta am făcut. Dar se pare că nici viața de fotbalist nu a fost pentru mine și am ajuns în bucătărie. După ce am terminat cu fotbalul și liceul, mi-am găsit primul job în acea bucătărie cu pui la jar. Printr-o oportunitate, am reușit să devin chiar bucătarul principal la grill”, a spus acesta la Antena 1.

Ce afacere are Gigi de la Survivor 2026

În prezent, Războinicul de la Antena 1 are propriul său restaurant de fast-food din orașul natal. Susține că este o afacere de familie și că rețetele sunt proprii.

„Dețin un fast food de burgeri. Sunt rețetele mele. Totul merge ca o afacere de familie și ne bucurăm de treaba asta. Pentru mine, mai multe zile libere sunt deja un calvar. Sunt susținut de iubita mea, ea îmi aduce noroc”, a mai dezvăluit el, în cadrul emisiunii Chefi la cuțite.

Cum a ajuns la Chefi la cuțite 2022

După terminarea emisiunii, concurentul a fost invitat în cadrul unor emisiuni TV unde a vorbit despre experiența de la Antena 1. Gigi Burger susține că a fost înscris în concursul de gătit de iubita sa de la acea vreme.

„Am vrut să iau cuțitul. Am luat cuțitul, am trecut în prima probă de bootcamp. Din prima probă de bootcamp în cea de-a doua. (…) Eu tot timpul îmi doresc să scot o farfurie care să mă trimită din nou în bucătărie. Mă uitam înainte la emisiune, chiar cu fosta, așa a pornit totul… Ea m-a înscris la emisiune în urmă cu 2 ani jumătate, dar a fost perioada cu pandemia și probabil începuse sezonul anterior. Pe mine m-au chemat în sezonul 10, iar 10 este un număr norocos pentru mine. Nici nu se difuza emisiunea în momentul în care noi ne-am despărțit. Noi am rămas prieteni. Eu îi mulțumesc pentru faptul că m-a susținut în preselecții. Sunt cu picioarele pe Pământ, nu m-a luat valul.”, a mărturisit Gigi Burger la Xtra Night Show.

Chefi la cuțite, sezonul 10

Sezonul care i-a adus noroc lui Gigi Burger, unul inedit: a fost prezentat, pentru prima dată, de două prezentatoare. Irina Fodor a fost la cârma primelor ediții, iar Gina Pistol a revenit în episoadele ulterioare, continuând să prezinte până în finală.

Fanii formatului s-au bucurat și de decoruri diferite, jocuri de culise și mize importante pentru jurați. Pentru că emisiunea a aniversat un deceniu pe TV, producătorii au sărbătorit alături de invitați speciali ca Martin Jordan sau sosia lui Gordon Ramsay.

