Colegii de la Survivor au crezut că minte și că, de fapt, nu are nicio soție. Cine l-a așteptat pe CAV la aeroport, după eliminarea de duminică noapte

Suspectat de minciuni, CAV nu a stat să se contrazică cu colegii de pe Insula Dominicană. A fost eliminat și nu și-a luat rămas-bun de la nimeni, în schimb știa că urmează să se regăsească cu jumătatea sa. Ce s-a întâmplat la aeroport a desființat orice mișto făcut la adresa lui. Războinicul nici nu a ajuns bine în România și soția sa a venit să-l vadă după o bună perioadă de timp.

Vicențiu Laurențiu Andronache (CAV) a părăsit competiția Survivor 2026, după ce a fost trimis la duel. Lucian Popa a fost cel cu care s-a confruntat și care a câștigat cursa, ceea ce l-a făcut pe celălalt concurent să plece acasă. De-a lungul timpului, tribul Războinicilor s-a amuzat pe seama celui eliminat și a spus că minte și că nu îl așteaptă nimeni acasă.

Cine l-a așteptat

Evident obosit și cu câteva kilograme în minus, CAV a revenit în România. Îmbrăcat lejer cu o pereche de blugi albaștri, un tricou negru, cu o geacă și o șapcă neagră cu inscripție, acesta a ajuns la aeroport. Experiența din junglă pare că l-a afectat pe fostul concurent, iar după ce a fost eliminat, acesta a făcut declarații uluitoare.

Am spus-o, e tribul mincinoșilor. Toți sunt mincinoși. Toți sunt falși. Toți sunt vicleni (…) Plec fără sentimente față de ei. Prima lingură de orez a fost cel mai dur moment din Survivor pentru mine, pentru că e prima oară în viața mea când am mâncat doar o lingură de orez la mic-dejun.

În timpul competiției au existat discuții despre faptul că toată povestea despre familia lui CAV ar fi falsă. Colegii lui de echipă au plusat și au susținut că frustrarea și atitudinea lui provine din singurătate, chiar dacă el a spus că are familie. Prima persoană care a vrut să-l vadă pe fostul participant al competiției a fost chiar soția lui. Femeia era entuziasmată să-și revadă partenerul și l-a așteptat cu zâmbetul pe buze.

La fel de simplă s-a prezentat și aceasta. Vizibil emoționată, mama copiilor lui CAV a așteptat cu sufletul la gură sosirea lui. Aceasta stătea cu mâinile împreunate și i se părea că timpul nu mai trece. Revederea a fost una înduioșătoare, iar femeia l-a sărutat fără să țină cont de camerele de filmat.

