Acuzații grave de blat la Survivor! Cum s-a prins un Războinic de complotul fetelor pentru a-l elimina pe CAV: ”Am pierdut intenționat”

De: Anca Chihaie 17/03/2026 | 15:14
Sezonul actual al Survivor România continuă să aducă momente tensionate și strategii surprinzătoare, iar ultima rundă a adus în prim-plan un episod care a stârnit discuții aprinse între concurenți. În confruntarea pentru imunitate, echipa Războinicilor a fost învinsă clar de Faimoși, scorul final fiind unul covârșitor, ceea ce a creat nemulțumiri evidente în tabăra albastră.

În ciuda eforturilor depuse de întreaga echipă, Războinicii nu au reușit să se impună, iar jocul s-a încheiat cu un dezechilibru evident de scor, ceea ce a declanșat discuții interne despre tacticile folosite. Analizând performanța echipei, un războinic a observat că implicarea bărbaților a fost susținută, însă dinamica jocului feminin a ridicat semne de întrebare. S-a conturat ideea unei strategii interne, care a influențat rezultatul meciului.

Procedura de eliminare în cadrul Survivor România rămâne un element esențial al competiției, combinând strategia individuală cu deciziile de grup. În această rundă, mecanismul a implicat doi pași: desemnarea concurentului trimis la duel de către colegii de echipă și alegerea celui care va lupta pentru menținerea locului în competiție de către posesorul colanului de imunitate. Colanul pentru imunitate a fost câștigat de Andrei Beleuț, ceea ce i-a oferit puterea de a nominaliza un concurent direct pentru duel. În același timp, echipa albastră a desemnat pe altcineva să joace pentru supraviețuire, stabilind astfel perechea care urma să se confrunte.

Lucian s-a prins că la mijloc ar fi vorba de un complot și a făcut declarații prin care a spus că fetele ar fi avut o strategie bine întemeiată să îl elimine pe concurentul CAV. Se cunoaște deja faptul că războinicul care a fost eliminat a avut conflicte încă de când a ajuns în tabără.

„Deci ei ne-au bătut cu 10 la 1. Eu personal am simțit o mare umilință pentru că nu tolerez astfel de scoruri și nici atitudinea de după meci pe care au avut-o fetele în tribul nostru. Mi s-a părut că a fost ceva organizat, a fost o strategie din partea lor și că am pierdut intenționat.

Băieții am tras, dar nu mi s-a părut și din partea fetelor. Am spus-o, o repet și se va vedea pentru că urmează votul pentru imunitate, urmează să fie eliminat și sunt curios să vedem dacă am dreptate sau nu, dacă va fi eliminat un băiat sau o fată. Rămâne de văzut cine va fi propus și dacă eu am dreptate sau nu”, a spus Lucian.

NU RATA: Motivul adevărat pentru care CAV nu și-a luat rămas bun de la colegi, imediat după ce a fost eliminat de la Survivor 2026

Concurentul care a încălcat contractul cu Antena 1! Eliminat de la Survivor, și-a făcut de cap prin București, deși lumea îl știa în Republica Dominicană

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Gigi Becali nu se lasă! Cea mai nouă lovitură a patronului FCSB în războiul cu Armata: „Am dat ordinul la CEDO”
Știri
Gigi Becali nu se lasă! Cea mai nouă lovitură a patronului FCSB în războiul cu Armata: „Am dat…
Ținutul traversat de Transapuseana cu locuri uitate de lume. Care sunt cele mai frumoase sate din Munții Apuseni
Știri
Ținutul traversat de Transapuseana cu locuri uitate de lume. Care sunt cele mai frumoase sate din Munții Apuseni
BNR: Datoria externă totală a României a crescut în ianuarie cu 1,9 miliarde de euro
Mediafax
BNR: Datoria externă totală a României a crescut în ianuarie cu 1,9 miliarde...
Zodia măcinată de gelozie în aprilie 2026. Își lasă partenerul singur în prag de Paște
Gandul.ro
Zodia măcinată de gelozie în aprilie 2026. Își lasă partenerul singur în prag...
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Bucureștiul escortelor, cartografiat: zona cu cea mai mare concentrație de prostituție online din țară
Adevarul
Bucureștiul escortelor, cartografiat: zona cu cea mai mare concentrație de prostituție online din...
Scandal la dezbaterea bugetului MApN. Un ales al Opoziției a dat buzna în ședință: „Miruță a făcut armata?”
Digi24
Scandal la dezbaterea bugetului MApN. Un ales al Opoziției a dat buzna în...
Ce a descoperit un turist care a vizitat un oraș abandonat din Germania: „Este incredibil”
Mediafax
Ce a descoperit un turist care a vizitat un oraș abandonat din Germania:...
Parteneri
Cum a ajuns Elena Cârstea la doar 50 kg după AVC! Imagini șocante cu artista celebră
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns Elena Cârstea la doar 50 kg după AVC! Imagini șocante cu artista...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Previziunile lui Gheorghe Mărmureanu, „tăticul cutremurelor”. Cât de tare se va zgâlțâi România în 2026: „Conform calculelor mele...”
Click.ro
Previziunile lui Gheorghe Mărmureanu, „tăticul cutremurelor”. Cât de tare se va zgâlțâi România în 2026:...
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi onoarea mea”
Digi 24
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi onoarea mea”
Suma uriașă pe care i-ar fi plătit-o Putin lui Kim Jong Un pentru soldați și muniția primită din Coreea de Nord
Digi24
Suma uriașă pe care i-ar fi plătit-o Putin lui Kim Jong Un pentru soldați și...
BYD ATTO 2 DM-i: SUV-ul plug-in hybrid care promite peste 1.000 km autonomie
Promotor.ro
BYD ATTO 2 DM-i: SUV-ul plug-in hybrid care promite peste 1.000 km autonomie
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Adam Driver nu poate privi filmul în care a jucat alături de Scarlett Johansson
go4it.ro
Adam Driver nu poate privi filmul în care a jucat alături de Scarlett Johansson
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Go4Games
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Zodia măcinată de gelozie în aprilie 2026. Își lasă partenerul singur în prag de Paște
Gandul.ro
Zodia măcinată de gelozie în aprilie 2026. Își lasă partenerul singur în prag de Paște
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali nu se lasă! Cea mai nouă lovitură a patronului FCSB în războiul cu Armata: „Am ...
Gigi Becali nu se lasă! Cea mai nouă lovitură a patronului FCSB în războiul cu Armata: „Am dat ordinul la CEDO”
Ținutul traversat de Transapuseana cu locuri uitate de lume. Care sunt cele mai frumoase sate din Munții ...
Ținutul traversat de Transapuseana cu locuri uitate de lume. Care sunt cele mai frumoase sate din Munții Apuseni
Dan Petrescu a fost operat de urgență: ”Operație complicată”. În ce stare se află acum
Dan Petrescu a fost operat de urgență: ”Operație complicată”. În ce stare se află acum
Netflix cumpără compania de AI a lui Ben Affleck. Planul prin care vrea să schimbe industria filmului
Netflix cumpără compania de AI a lui Ben Affleck. Planul prin care vrea să schimbe industria filmului
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Olanda? Un român a povestit cu ce rămâne, la ...
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Olanda? Un român a povestit cu ce rămâne, la final de lună
De ce nu este bine să încălzești laptele la cuptorul cu microunde? Explicația pe care puțini o știu
De ce nu este bine să încălzești laptele la cuptorul cu microunde? Explicația pe care puțini o știu
Vezi toate știrile