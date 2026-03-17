Acuzații grave de blat la Survivor! Cum s-a prins un Războinic de complotul fetelor pentru a-l elimina pe CAV: ”Am pierdut intenționat”

Sezonul actual al Survivor România continuă să aducă momente tensionate și strategii surprinzătoare, iar ultima rundă a adus în prim-plan un episod care a stârnit discuții aprinse între concurenți. În confruntarea pentru imunitate, echipa Războinicilor a fost învinsă clar de Faimoși, scorul final fiind unul covârșitor, ceea ce a creat nemulțumiri evidente în tabăra albastră.

În ciuda eforturilor depuse de întreaga echipă, Războinicii nu au reușit să se impună, iar jocul s-a încheiat cu un dezechilibru evident de scor, ceea ce a declanșat discuții interne despre tacticile folosite. Analizând performanța echipei, un războinic a observat că implicarea bărbaților a fost susținută, însă dinamica jocului feminin a ridicat semne de întrebare. S-a conturat ideea unei strategii interne, care a influențat rezultatul meciului.

Cum s-a prins un Războinic de complotul fetelor pentru a-l elimina pe CAV

Procedura de eliminare în cadrul Survivor România rămâne un element esențial al competiției, combinând strategia individuală cu deciziile de grup. În această rundă, mecanismul a implicat doi pași: desemnarea concurentului trimis la duel de către colegii de echipă și alegerea celui care va lupta pentru menținerea locului în competiție de către posesorul colanului de imunitate. Colanul pentru imunitate a fost câștigat de Andrei Beleuț, ceea ce i-a oferit puterea de a nominaliza un concurent direct pentru duel. În același timp, echipa albastră a desemnat pe altcineva să joace pentru supraviețuire, stabilind astfel perechea care urma să se confrunte.

Lucian s-a prins că la mijloc ar fi vorba de un complot și a făcut declarații prin care a spus că fetele ar fi avut o strategie bine întemeiată să îl elimine pe concurentul CAV. Se cunoaște deja faptul că războinicul care a fost eliminat a avut conflicte încă de când a ajuns în tabără.

„Deci ei ne-au bătut cu 10 la 1. Eu personal am simțit o mare umilință pentru că nu tolerez astfel de scoruri și nici atitudinea de după meci pe care au avut-o fetele în tribul nostru. Mi s-a părut că a fost ceva organizat, a fost o strategie din partea lor și că am pierdut intenționat. Băieții am tras, dar nu mi s-a părut și din partea fetelor. Am spus-o, o repet și se va vedea pentru că urmează votul pentru imunitate, urmează să fie eliminat și sunt curios să vedem dacă am dreptate sau nu, dacă va fi eliminat un băiat sau o fată. Rămâne de văzut cine va fi propus și dacă eu am dreptate sau nu”, a spus Lucian.

