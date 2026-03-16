Motivul adevărat pentru care CAV nu și-a luat rămas bun de la colegi, imediat după ce a fost eliminat de la Survivor 2026

Seara trecută, CAV a părăsit insula din Republica Dominicană, după ce a fost nominalizat la duel și a concurat împotriva lui Lucian Popa. Chiar dacă părea că Vicențiu CAV are un avantaj în timpul cursei, situația a luat o întorsătură la ultima parte a probei, când trebuia să dărâme piesele aranjate și să pună inelul pe în suport. Scorul a ajuns să fie 0-2 și a fost în defavoarea antreprenorului, iar acesta a fost eliminat.

În timpul în care Adi Vasile îi stingea flacăra lui CAV, colegii din echipă au făcut comentarii și gesturi care l-au deranjat. Acest lucru l-au înfuriat destul de tare și a ales să părăseasca Survivor fără să-și ia rămas bun.

Ce a făcut CAV

Fostul participant al Survivor 2026 a părăsit insula și nu s-a uitat înapoi. Această decizie a fost luată după ce a fost ironizat de colegele de trib în momentul în care a trebuit să-și ia flacăra. Bianca a fost cea mai fericită, iar când acesta a fost eliminat oficial din competiție, a căzut în genunchi râzând și a spus că nu a gustat gluma pe care a făcut-o. O parte dintre colegele sale de competiție zâmbeau și păreau entuziasmate că un membru din trib va pleca.

CAV, aventura ta în Survivor se încheie acum! Poți să-ți iei la revedere de la trib, i-a spus Adi Vasile.

Acesta i-a mulțumit lui Adi Vasile, în schimb a trecut pe lângă cei cu care a luptat cot la cot ca și cum nu ar fi existat. După plecarea lui, colegii au început să râdă.

Am spus-o, e tribul mincinoșilor. Toți sunt mincinoși. Toți sunt falși. Toți sunt vicleni (…) Plec fără sentimente față de ei. Prima lingură de orez a fost cel mai dur moment din Survivor pentru mine, pentru că e prima oară în viața mea când am mâncat doar o lingură de orez la mic-dejun, a declarat CAV.

