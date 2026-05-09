De ce cresc tensiunile în cuplu și ce trebuie să faci pentru a evita certurile. Teodora Mețiu, dezvăluiri la „ALTCEVA cu Adrian Artene”

În cea mai nouă ediție a podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene”, invitată a fost expertul în comunicare Teodora Mețiu.

În cadrul dialogului, aceasta a vorbit despre relațiile de cuplu, despre iubirea care nu este suficientă pentru a ține doi oameni împreună și despre felul în care lipsa comunicării transformă discuțiile în conflicte dureroase.

Teodora Mețiu, dezvăluiri la „ALTCEVA cu Adrian Artene”

Teodora Mețiu a explicat de ce tonul crește în timpul certurilor și ce pot face partenerii pentru a ajunge la adevăratele cauze ale tensiunilor dintre ei. În cadrul podcast-ului, Adrian Artene a adus în discuție situațiile în care doi oameni afirmă că încă se iubesc, însă nu mai pot continua relația. Teodora Mețiu a explicat că iubirea nu garantează automat și compatibilitatea dintre doi parteneri, iar lipsa comunicării poate transforma relația într-o experiență dureroasă.

ADRIAN ARTENE: „Auzim un el și o ea spunând: „Eu încă o iubesc” și ea spune: „Îl iubesc în continuare”, dar nu sunt împreună”.

TEODORA MEȚIU:„Nu se înțeleg. Eu pot să iubesc pe cineva fără să mă înțeleg cu el și asta este tragedia, de fapt. E tragic să iubești la nebunie și să nu poți să te înțelegi cu el. Aici cred că comunicarea poate să fie un aliat bun. Eu nu cred că nu există să se înțeleagă doi oameni dacă știu să comunice între ei”, a spus experta în comunicare.

De ce se ajunge la țipete

Teodora Mețiu a explicat și de ce unele discuții calme dintre parteneri ajung, de multe ori, în zona țipetelor și a reproșurilor. Expertul în comunicare a explicat că în spatele reacțiilor puternice se află, de cele mai multe ori, răni vechi și emoții nespuse la timp.

ADRIAN ARTENE: „De ce, în situația în care admit doi parteneri că lucrurile nu funcționează și se pun la masa negocierilor, de la un ton scăzut, de la un minut la altul, tonul crește? Ce ar trebui făcut dacă vedem că cel din fața noastră este pe cale să își ducă tot discursul într-o zonă a strigătului, a durerii?”

TEODORA MEȚIU:„Din două motive. Unul, pentru că are dureri vechi, nespuse la timp și pentru că acelea împing din spate toată povestea. Familiile nu suferă de lipsă de cuvinte, dar suferă de curajul de a spune ce este important de spus în cuvinte. Și dacă eu nu am curaj să spun la timp”.

Totodată, Teodora Mețiu a spus că oamenii ridică tonul atunci când simt că durerea lor nu este ascultată sau înțeleasă de partener.

„Tonul crește și din alt motiv. Noi vedem că celălalt nu ne aude durerea și că își pregătește o replică mai aspră să ne dea, din cap, pentru că toată lumea caută să câștige aceste dispute. Și când vezi că te doare și că nu te aude nimeni, automat mecanismul tău emoțional te face să vorbești mai tare. Când vorbim tare, se aude doar înălțimea de ton și niciun cuvânt pe dedesubt. Când vorbim tare și țipat, nu mai avem mesaj, dar înțeleg mecanismul dureros.”

Ce soluții există

Experta în comunicare a oferit și o posibilă soluție pentru partenerii care ajung frecvent în conflicte și nu reușesc să depășească momentele tensionate.

„În spatele țipetelor stau multe dureri. Ce facem? Poate fi varianta celor cinci „de ce”. Hai tu, care îl iubești pe celălalt, întreabă-l de ce te deranjează. Trebuie să ajungem la mecanismele subtile.»”, a mai spus Teodora Mețiu.

Expertul în comunicare a mai explicat că adevărata rezolvare a conflictelor nu vine din replici dure sau din dorința de a câștiga o dispută, ci din capacitatea partenerilor de a înțelege emoțiile și nevoile reale ale celuilalt.

VEZI EMISIUNEA INTEGRALĂ AICI:

VEZI ȘI: Descoperă codul secret al cuvintelor! Teodora Mețiu dezvăluie la „Altceva cu Adrian Artene” puterea ascunsă a vocii și ”rețeta magică” dintr-un cuplu

Cât de mult contează cifra destinului în alegerea meseriei, dar și cum alegem data nunții pentru un mariaj solid. Eduard Agachi, dezvăluiri la ALTCEVA cu Adrian Artene