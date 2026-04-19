Cât de mult contează cifra destinului în alegerea meseriei, dar și cum alegem data nunții pentru un mariaj solid. Eduard Agachi, dezvăluiri la ALTCEVA cu Adrian Artene

În cea mai nouă ediție a podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene” rolul de invitat l-a jucat numerologul Eduard Agachi. Acesta a vorbit despre tainele numerologiei și cum pot acestea juca un rol important în viața noastră. Specialistul a spus cât de mult contează cifra destinului în alegerea meseriei, dar a vorbit și despre cum alegem data nunții pentru a asigura un mariaj solid.

Sâmbătă, 18 aprilie, la ora 19:00, pe canalul de Youtube „ALTCEVA cu Adrian Artene”, a avut premiera o nouă ediție a podcast-ului. De această dată, invitatul lui Adrian Artene a fost numerologul Eduard Agachi, un explorator al sensurilor ascunse din spatele cifrelor și al tiparelor care ne guvernează viața.

Eduard Agachi, despre cifra destinului în alegerea meseriei

În cadrul podcast-ului, Eduard Agachi a vorbit și despre importanța cifrei destinului în alegerea meseriei. Aceasta oferă câteva răspunsuri clare și ne ghidează asupra domeniilor în care avem abilități și în care ne-am simți confortabil să lucrăm.

„Adrian Artene: Calculăm cifra destinului și cum putem să atribuim o activitate sau o profesie? Eduard Agachi: Aici e simplu, dar nu trebuie să le reținem neapărat, pentru că le găsim foarte ușor în absolut orice sursă numerologică. Sunt asocierile acestea și în aplicație. Apropo de asta, eu am făcut o numerogramă doar cu meserii. Numerograma vocației se numește și acolo sunt 45 de meserii, cele mai potrivite și explicate și cu toate detaliile. Apropo de compatibilitate și meserie, job. De când m-am apucat de numerologie, astea au fost cele mai mari căutări ale oamenilor și nu știu câtă importanță are, dar partea de meserie a fost cea mai importantă”, a explicat Eduard Agachi.

Eduard Agachi: Cum alegem data nunții

De asemenea, Eduard Agachi a vorbit în cadrul podcast-ului și despre cum ne alegem data nunții. Și aici numerologia poate juca un rol important. Specialistul spune că aceia care urmează să se căsătorească ar trebui să alegă data nunții pornind de la combinația datelor de naștere ale partenerilor.

„Adrian Artene: Să prezumăm faptul că nu suntem căsătoriți și trebuie să ne alegem data căsătoriei. Trebuie să ținem cont de anumite lucruri, să fim în această rezonanță cu datele noastre, cu cifrele noastre ale destinului? Eduard Agachi: Într-adevăr e nevoie de un studiu mai atent, mai amplu. E nevoie de o abordare puțin mai serioasă în situația asta. (…) De fapt, sunt doi pași, practic. Compatibilitatea, eu i-am spus, interioară, plecând de la ziua de naștere, adunăm cifrele între ele, ziua de nașterea a mea cu a partenerei. Le adun și văd ce iese. Ideea este așa. Dacă, de exemplu, eu sunt într-o zi de 5, ea este într-o zi de 7. 12 împreună. Le adunăm, redus înseamnă 3. Ideea este aceasta, eu pe plan interior, vorbim despre zi de naștere, universul interior, în plan interior am nevoie să ajung de la 5 la 3. Nu are importanță cresc, scad, nu are niciun fel de importanță, e pur și simplu calitativ aici. De la 5 la 3 pot să ajung ușor. Ce trăsături are 5? Păi este exploziv, este expansiv, este comunicativ, este distractiv și așa mai departe. 3-ul este fix la fel, poate cu un etaj puțin mai jos. Ca și cum ciupesc frâna foarte puțin de la 5 până la 3. Deci este excelent pentru mine, în sinea mea, lângă partenerul ăsta o să mă simt excelent. Dar pentru ea, de la șapte la trei, e aproape ca din rai până în iad trebuie să meargă. Pentru că trăsăturile sunt complet opuse. 7 preferă mult mai mult să stea singur în pacea lui, în liniștea lui, în meditația lui. 3-ul îl scoate afară în lume. Deci pentru ea, în sinea ei, nu se simt atât de bine. La fel și cu destinele, facem fix același lucru, doar că asta se întâmplă în exterior. Cum reușește omul să se manifeste în exterior”, a mai spus Eduard Agachi.

