Ce s-a întâmplat cu prietenii lui Valentin Sanfira după despărțirea de Codruța Filip. Cine i-a rămas loial: „Pot să îi număr pe degete”

După separarea anunțată la începutul acestui an dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira, unul dintre subiectele care au stârnit curiozitate a fost modul în care s-au reconfigurat cercurile lor de prieteni și relațiile personale din jurul cuplului. În spațiul public, astfel de despărțiri ridică adesea întrebări legate de loialitate, împărțirea anturajelor și eventualele tensiuni dintre persoanele apropiate celor doi foști parteneri.

Potrivit artistului, relațiile de prietenie nu au suferit o împărțire dramatică în tabere opuse, așa cum se întâmplă frecvent în alte situații similare din lumea mondenă. Dimpotrivă, prietenii comuni nu au fost puși în situația de a alege între o parte sau alta, iar relațiile construite în timp au continuat în mod natural, fără presiuni evidente.

Cine i-a rămas loial lui Valentin după despărțire

În cazul lui Valentin Sanfira, apropierea de prieteni vechi a rămas stabilă, iar cercul său restrâns de oameni de încredere nu a suferit modificări majore. Accentul pare să fie pus pe calitatea relațiilor, nu pe cantitate, artistul sugerând că în viața sa rămân alături doar câteva persoane cu adevărat apropiate. În acest context, familia joacă un rol important, fratele său fiind considerat cel mai bun prieten și un punct constant de sprijin.

În ceea ce privește dinamica relațiilor după despărțire, ideea de „tabere” a fost respinsă ferm, fiind considerată o abordare artificială și lipsită de fundament în cazul lor. Conform perspectivei exprimate, prietenii adevărați nu sunt influențați de conflictele dintre foștii parteneri și nu își schimbă loialitatea în funcție de situații personale care nu îi implică direct.

Minodora: Vali, dragă, ce fel de oameni îți plac? Cum trebuie să fie prietenul tău? Valentin: „Direcți și sinceri. Nu îmi plac oamenii care vin și mă cocoloșesc și îmi spun: vai, ce mare ești, ce minunat, ce om deosebit. Îmi plac oamenii direcți și prietenii de pe lângă. Păi dacă sunt prietenii mei, nu sunt supărăcios. Cum? Atunci n-ar fi prieteni. Da, mă supără cei din afară care vin și își dau o părere fără a le fi cerut vreodată părerea, dar în general țin cont doar de câțiva oameni din viața mea, și în special mă uit la ce au făcut în viață și ce au realizat ei ca oameni. De obicei, cel mai mult cu părerea… că am trecut la partea asta cu oamenii care își dau cu părerea fără să fie întrebați; își dau cei care sunt nefericiți, care au probleme multe, care au frustrări.” Minodora: La ora actuală, în această perioadă a vieții tale, cu câți prieteni ai rămas? Câți prieteni ai? Valentin: „Cu aceia care erau și înainte. Foarte puțini, pe degete numărați. Primul prieten este fratele meu, care este cel mai bun prieten al meu, și câțiva prieteni pe care îi aveam și înainte, nu se schimbă nimic. Adică oamenii care îți sunt aproape îți sunt și te cunosc cu adevărat. Amici și prieteni din ăștia de suprafață avem toți zeci, sute. Deci nu sunt prieteni care au plecat de lângă tine și s-au dus în partea cealaltă. Nu, dar există prieteni și acolo la fel. Nu există. Mie mi se pare o porcărie asta. Nu s-au împărțit prietenii, direct: mă despart de tine, băi, dacă mai vorbești cu fosta, nu mai ești prieten cu mine. Nu există. N-ai avut cazuri așa? Niciodată. Dar cum să fie? Chiar vorbeam mai devreme… Adică să se împartă fiecare într-o tabără? Nu există. Nu există tabere. Pentru că într-o relație n-au trăit ei cu noi. Ei au fost doar prietenii noștri. Și depinde mult și de prieteni. Acum, dacă tu nu mai vorbești cu Papi, eu o să fiu prieten și cu Papi și cu tine. N-are nicio legătură asta.”

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