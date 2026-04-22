Câte mii de euro a primit eliminata Codruța Filip, pentru cele două luni la Desafio. A pierdut jumătate din bani la divorțul de Valentin?

De: Anca Chihaie 22/04/2026 | 08:00
Participarea Codruței Filip la emisiunea „Desafío” s-a încheiat, după un parcurs care a atras atenția publicului și a generat numeroase discuții în mediul online. Eliminarea acesteia, produsă în ediția difuzată aseară, a venit după o perioadă de aproximativ două luni petrecute în competiție, timp în care a trecut prin nu mai puțin de 16 probe.

Pe parcursul șederii sale în cadrul show-ului, Codruța Filip a reușit să reziste unui număr considerabil de etape, demonstrând o bună capacitate de adaptare la condițiile dificile impuse de formatul emisiunii. Fiecare dintre aceste probe a contribuit nu doar la consolidarea imaginii sale în fața publicului, ci și la acumularea unei sume importante de bani. Iată despre ce sumă este vorba!

Pentru fiecare etapă parcursă, concurenții sunt plătiți cu suma de 1.500 de euro, ceea ce în cazul Codruței Filip a dus la un total semnificativ. După cele 16 probe finalizate, suma totală acumulată de aceasta ajunge la 24.000 de euro.

În paralel cu experiența profesională din cadrul emisiunii, viața personală a Codruței Filip a fost, de asemenea, în centrul atenției. Divorțul de Valentin a fost un subiect intens discutat, iar în contextul câștigurilor obținute din show, au apărut întrebări legate de modul în care acești bani ar putea fi împărțiți între cei doi foști parteneri.

Situația juridică a divorțului oferă însă o clarificare în acest sens. Procedura de separare a fost realizată la notar, nu în instanță, ceea ce implică anumite particularități privind împărțirea bunurilor. În astfel de cazuri, dacă nu există prevederi speciale sau acorduri diferite stabilite între părți, fiecare persoană rămâne în posesia bunurilor și veniturilor proprii.

Astfel, suma obținută de Codruța Filip din participarea la „Desafío” nu face obiectul unei împărțiri cu fostul partener. În absența unui litigiu sau a unei decizii judecătorești care să impună altfel, veniturile realizate individual după separare rămân exclusiv în posesia persoanei care le-a obținut.

