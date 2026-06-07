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Copiii lor sunt în culmea fericirii. Marele anunț făcut de unul dintre cele mai urmărite cupluri online

De: Paul Hangerli 08/06/2026 | 00:30
Copiii lor sunt în culmea fericirii. Marele anunț făcut de unul dintre cele mai urmărite cupluri online
Copiii influencerilor sunt în culmea fericirii, sursa-colaj CANCAN.RO
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Krys și Kareem Antar, unul dintre cele mai urmărite cupluri de influenceri din Statele Unite, au dezvăluit că familia lor se mărește. Cei doi creatori de conținut, cunoscuți pentru videoclipurile de familie, vlogurile și momentele din viața de zi cu zi pe care le împărtășesc online, așteaptă al patrulea copil împreună.

Anunțul a fost făcut printr-o ședință foto specială, iar imaginile au cucerit imediat comunitatea lor de fani.

Cine sunt Krys și Kareem Antar

Krys și Kareem Antar și-au construit în ultimii ani o comunitate impresionantă pe rețelele sociale, unde publică în mod constant imagini și videoclipuri din viața lor de familie.

Cei doi sunt împreună încă din perioada liceului și au transformat povestea lor de dragoste într-un adevărat brand online. Conținutul lor este centrat pe familie, parenting, momente amuzante, farse și întâmplări autentice din viața de zi cu zi.

Stabiliți în California, Krys și Kareem sunt considerați printre cei mai apreciați creatori de conținut din zona lifestyle și family content.

Familia lor se mărește din nou

Cuplul are deja împreună trei copii: Keem, în vârstă de 6 ani, Kade, de 3 ani, și micuța Kenzie, care a împlinit recent un an.

Familia este completată și de Mike, fiul lui Krys dintr-o relație anterioară, care are acum 18 ani.

În luna decembrie 2026, familia Antar va primi un nou membru, acesta fiind al patrulea copil al cuplului și al cincilea pentru Krys.

Anunțul care a emoționat fanii

Pentru a marca momentul special, Krys și Kareem au realizat o ședință foto pe plajă alături de copiii lor.

Îmbrăcați în cămăși albe și jeanși albaștri, cei cinci au pozat în fața oceanului, într-o atmosferă relaxată și plină de emoție.

Într-una dintre fotografii, Krys apare scriind în nisip „Decembrie 2026”, luna în care urmează să nască.

O altă imagine adorabilă o surprinde pe micuța Kenzie în fața mesajului „Big Sis” („Sora cea mare”), semn că familia se pregătește deja pentru venirea noului bebeluș.

„Ne simțim incredibil de binecuvântați”

Cuplul a vorbit deschis despre emoțiile pe care le trăiește în această perioadă.

„Ne simțim incredibil de binecuvântați și recunoscători că vom întâmpina încă un copil în familia noastră și abia așteptăm să îl cunoaștem pe cel mai nou membru al familiei noastre în această lună decembrie”, au declarat cei doi.

Krys și Kareem spun că vestea sarcinii a fost unul dintre cele mai frumoase momente pentru întreaga familie.

„ Fiecare copil este un dar și suntem recunoscători că vom primi încă un suflet în familia noastră. A fost minunat să vedem cum se desfășoară planul lui Dumnezeu și suntem foarte entuziasmați pentru acest nou capitol”, au mărturisit influencerii.

Cum se simte Krys în timpul sarcinii

Viitoarea mamă a povestit că primele luni de sarcină au venit la pachet cu simptome obișnuite, precum greața și oboseala.

Din fericire, starea sa s-a îmbunătățit considerabil în ultimele săptămâni.

„În general, ne simțim incredibil de recunoscători și așteptăm cu nerăbdare să ne întâlnim copilul”, au spus cei doi.

Au aflat sexul copilului, dar păstrează secretul

Deși Krys și Kareem știu deja dacă vor avea băiat sau fată, au decis să nu dezvăluie încă informația publicului.

„Păstrăm această parte a călătoriei doar pentru noi deocamdată și ne bucurăm de fiecare moment. Vom împărtăși mai multe atunci când va veni timpul potrivit”, au explicat ei.

Există însă un detaliu pe care l-au făcut deja public.

„Singurul lucru pe care îl știm sigur este că numele va începe cu litera K.”

Copiii sunt nerăbdători să își cunoască frățiorul sau surioara

Cea mai mare bucurie pare să vină însă din partea copiilor.

Keem, Kade și Kenzie sunt extrem de entuziasmați de ideea că familia se va mări, iar părinții spun că cei mici vorbesc constant despre noul bebeluș.

„Copiii noștri sunt foarte încântați și vorbesc mereu despre bebeluș. Este atât de frumos să îi vedem cum așteaptă cu nerăbdare să își cunoască noul frățior sau noua surioară. Mai presus de orice, suntem recunoscători pentru această binecuvântare și abia așteptăm să întâmpinăm cel mai nou membru al familiei în decembrie”, au transmis Krys și Kareem Antar.

Anunțul sarcinii i-a adus din nou pe Krys și Kareem Antar în atenția presei internaționale și a milioanelor de urmăritori care le urmăresc activitatea.

CITEȘTE ȘI: A devenit tătic în mare secret! Soția fostului concurent TV a născut la trei luni după ce au anunțat sarcina

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