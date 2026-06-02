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A devenit tătic în mare secret! Soția fostului concurent TV a născut la trei luni după ce au anunțat sarcina

De: Irina Maria Daniela 03/06/2026 | 00:30
A devenit tătic în mare secret! Soția fostului concurent TV a născut la trei luni după ce au anunțat sarcina
Soția fostului concurent „Made in Chelsea”, Andy Jordan, a născut. Sursa foto: Instagram
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Andy Jordan, cunoscut din reality show-ul „Made in Chelsea”, a anunțat că a devenit tată. Soția sa, Alexandra, a născut primul lor copil în mare secret, potrivit publicației The Sun. Cei doi au mărturisit abia în luna februarie că urmează să devină părinți.

Andy Jordan, din „Made in Chelsea”, este tătic

Fosta vedetă TV a făcut marele anunț pe Instagram, unde a publicat și prima imagine cu bebelușul mult dorit. Alexandra a născut primul copil al cuplului la trei luni de când au anunțat că vor deveni părinți. Cei doi au preferat să păstreze secretul despre sarcină cât de mult s-a putut.

„Trei ani de căsnicie cu femeia visurilor mele, iar visurile noastre au devenit acum mult mai mari și mult mai reale. La mulți ani de aniversare, doamna J! Ești cea mai minunată soție pe care aș fi putut-o avea vreodată”, a scris Andy în descrierea fotografiei, pe Instagram.

Fanii cuplului i-au felicitat

Andy Jordan și soția lui. Sursa foto: Instagram

În februarie, fostul concurent al emisiunii „Made in Chelsea” anunțase că el și soția sa urmează să devină părinți. Acum au publicat o imagine cu bebelușul lor și fanii au fost extrem de încântați de vestea cea bună. Au lăsat mii de inimioare și zeci de comentarii pozitive.

„Aww, este minunat! Felicitări pentru venirea pe lume a micuțului vostru și pentru aniversare!”, a scris o persoană.

„Ce fotografie superbă! Felicitări amândurora pentru nașterea micuțului”, a comentat altcineva.

„Felicitări uriașe pentru voi doi! Este o perioadă atât de emoționantă. Savurați fiecare clipă din aceste prime săptămâni”, a spus un al treilea fan.

Când s-a căsătorit Andy Jordan cu Alexandra?

Potrivit sursei citate, cei doi s-au logodit în 2020 și s-au căsătorit în iunie 2023. Anul acesta, în preajma sărbătorii Valentine’s Day, Andy și Alexandra au anunțat că vor avea un copil.

Cuplul a postat o imagine în care Alexandra își mângâia burtica de gravidă lângă un palmier. La descrierea ei, Andy a scris doar: „2026… familia se mărește.” La sfârșitul lunii aprilie, cei doi au fost în ultima lor vacanță în doi.

„Calmul dinaintea furtunii”, a glumit atunci Andy.

De ce a părăsit Andy Jordan „Made in Chelsea”?

În ciuda faptului că s-a bucurat de o popularitate ridicată, Andy a decis să părăsească reality show-ul în anul 2015. În timpul emisiunii, acesta a avut o relație cu colega sa de platou, Louise Thompson.

La patru ani de la părăsirea emisiunii, Andy a oferit un interviu mai amplu jurnalistei Victoria Derbyshire despre experiența TV. Acesta susține că perioada a fost una dezamăgitoare pentru el.

„Ajungi să fii doar o marionetă… literalmente devii ambalajul produsului. Pierdusem noțiunea despre cine sunt, pentru că totul era controlat și dirijat de altcineva. Peste noapte, sute de mii de oameni urmăreau tot ceea ce făceam. Ajungi să îți spui: «Toată lumea vrea să mă urmărească și să vorbească cu mine». Este aproape ca un drog”, a spus el.

În anii următori, și-a construit o afacere de succes în Salcombe, comitatul Devon.

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