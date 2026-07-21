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Mario Fresh, moment emoționant la concertul din Iași. Și-a chemat bunica pe scenă!

De: Denisa Crăciun 21/07/2026 | 19:49
Mario Fresh, moment emoționant pe scenă/ sursă foto: social media
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Mario Fresh a susținut un concert la Iași, acolo unde i-a surprins pe fani cu un invitat neașteptat. Nu a fost vorba despre un alt artist, ci despre un membru important al familiei sale. Cântărețul le-a prezentat publicului pe cea care l-a crescut.

Mario Fresh este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România. Pe lângă succesul pe care îl are în industria muzicală, bărbatul se poate declara fericit și pe plan personal. Acesta își iubește familia și se mândrește cu membrii ei de fiecare dată când are ocazia. De această dată, artistul a urcat pe scenă alături de bunica lui, care l-a crescut cu grijă și iubire. Momentul a fost unul emoționant, cu atât mai mult că i-a transmis un mesaj impresionant mamaiei Olguța.

Mario Fresh a urcat cu bunica lui pe scenă

Artistul a cântat de curând la Iași, în fața unui public numeros. Mario a invitat-o pe mamaia Olguța alături de el pe scenă, pentru a-i dedica un moment emoționant și a-i mulțumi pentru tot. Bărbatul a publicat imagini impresionante în mediul online, care au fost apreciate rapid de internauți.

Acesta le-a cerut celor prezenți la eveniment să o primească cu aplauze, mai ales că este prima dată când vine în fața unui public alături de nepot. În plus, Mario Fresh a explicat că este și el emoționat, iar apoi i-a cântat o piesă specială bunicii lui.

Mamaie, te rog să vii 20 de secunde pe scenă și să vezi și tu cum se vede, te rog din suflet. Vin și te iau eu. Vă rog din suflet să faceți gălăgie pentru mamaia mea frumoasă! Este prima oară când trăiește treaba asta. Ea este Olguța, femeia care m-a crescut. O iubesc foarte mult. Mă bucur foarte mult că este aici, pentru că mi-a spus că nu poate ajunge, din motive personale, cum ar veni. Așa e la bătrânețe. Și știu că are foarte mari emoții. Și eu am foarte mari emoții, dar vreau să îi spun aici, în fața tuturor, că o iubesc foarte mult și îi mulțumesc pentru toată creșterea și pentru tot timpul ei acordat. Mamaie, te iubesc și o să cânt piesa asta special pentru tine. Te rog frumos să stai aici și să privești momentul. Niște gălăgie pentru Olguța mea!, a spus Mario Fresh.

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