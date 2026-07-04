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Mario Fresh, declarație neașteptată despre despărțirea de Alexia Eram: „Nu e nimeni de neînlocuit”

De: Emanuela Cristescu 04/07/2026 | 22:40
Mario Fresh, declarație neașteptată despre despărțirea de Alexia Eram: „Nu e nimeni de neînlocuit”
Mario Fresh, declarație neașteptată despre despărțirea de Alexia Eram: „Nu e nimeni de neînlocuit”
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Mario Fresh (26 de ani) a povestit despre despărțirea de Alexia Eram, dar și despre ruptura profesională de Alex Velea, cel care i-a fost „părinte” spiritual în muzică. El a oferit detalii complet neșteptate din culisele vieții sale!

Chiar dacă acum zâmbește la brațul noii sale cuceriri, Miruna, trecutul încă îl urmărește pe celebrul cântăreț. Relația cu Alexia Eram, intens mediatizată și expusă zilnic pe Instagram, a lăsat urme adânci.

Mario Fresh, despre despărțirea de Alexia Eram

Întrebat direct despre semnificația anilor petrecuți alături de fiica Andreei Esca, Mario a catalogat totul ca fiind o etapă a maturizării, dând de înțeles că focul dragostei se stinsese de mult.

„A însemnat un capitol al copilăriei. Când a fost momentul să se termine, s-a terminat frumos și cu respect”, a dezvăluit Mario Fresh.

Mario Fresh, declarație neașteptată despre despărțirea de Alexia Eram: „Nu e nimeni de neînlocuit”
Mario Fresh, declarație neașteptată despre despărțirea de Alexia Eram: „Nu e nimeni de neînlocuit”

Mai mult, artistul a demontat speculațiile conform cărora nu ar fi putut rezista singur după separare, explicând că perioada de după ruptură i-a servit drept lecție de viață.

„Am aflat că sunt ok și singur, în primul rând. Am avut o perioadă destul de lungă în care am făcut multă introspecție. M-am simțit foarte bine doar eu cu mine și mi-am dat seama că nu depind de cineva. Sunt relaxat și singur”, a adăugat acesta.

Pierderile care l-au îngenuncheat

Artistul a fost pus în fața unei alegeri dificile. Acesta a trebuit să compare suferința provocată de plecarea Alexiei cu cea resimțită în momentul în care a rupt contractul și prietenia cu cel care l-a lansat în muzică, Alex Velea. El a spus că i-a fost extrem de greu în ambele situații, dar că faptul este consumat.

„Sunt două despărțiri total diferite. Nu aș putea să aleg. E altceva când stai cu un om cu care ești obișnuit să te vezi în fiecare dimineață și altceva când vorbim despre un mentor. A fost greu în ambele situații”, a mărturisit, extrem de sincer, cântărețul.

Deși „divorțul” profesional de Velea a zguduit industria muzicală la vremea respectivă, Mario Fresh susține că această lovitură l-a forțat să devină bărbat pe cont propriu și să nu mai aștepte ajutor de la nimeni.

„Sunt foarte bine. Nu e nimeni de neînlocuit. Consider că prin pierderea lui Alex mi-am asumat foarte mult drumul acesta, nu doar de artist. Acum sunt și responsabil”, a conchis artistul, semn că trecutul este complet îngropat.

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Mario Fresh a ieșit de la sală super-pompat, numai bun de admirat. Miruna are motive serioase să fie mândră!

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