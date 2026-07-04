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Prințul Harry și Meghan Markle, criticați înainte de vizita în Marea Britanie. „E deja un dezastru”

De: Daniel Matei 04/07/2026 | 22:50
Prințul Harry și Meghan Markle, criticați înainte de vizita în Marea Britanie. „E deja un dezastru”
Sursa foto: Profimedia
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Planurile prințului Harry și ale lui Meghan Markle de a vizita în curând Marea Britanie sunt deja criticate în presa britanică, un expert regal susținând că întreaga situație este „un dezastru”, indiferent de modul în care se va desfășura vizita.

Ducele și ducesa de Sussex ar urma să călătorească în Regatul Unit împreună cu cei doi copii ai lor în cursul acestei luni, însă planurile lor sunt însoțite de controverse legate de securitate și de incertitudini privind locul în care vor fi cazați, scrie express.co.uk.

Comentatoarea și jurnalista Bronte Coy a declarat în podcastul Royal Exclusive al publicației The Sun că situația a scăpat de sub control și că modul în care este gestionată vizita afectează imaginea cuplului în Marea Britanie.

„«Circ» este cuvântul perfect pentru asta… Este uluitor pentru mine că, după toate eforturile de îmbunătățire a imaginii în Marea Britanie, lucrurile s-au destrămat atât de repede și într-un mod atât de catastrofal”, a spus aceasta.

Ea a adăugat că, indiferent de cum va decurge vizita, situația este deja una problematică.

„Indiferent ce se întâmplă acum, și încă cred că vor veni… este un dezastru. Harry a jucat, în mod evident, exact pe mâna celor mai mari critici ai săi”, a declarat Bronte Coy.

Potrivit presei britanice, Harry intenționa inițial să călătorească împreună cu Meghan, prințul Archie și prințesa Lilibet într-o vizită de cinci zile în Marea Britanie, pentru a marca un an până la Jocurile Invictus de la Birmingham.

Posibilă întâlnire între Harry și tatăl său

Totuși, planurile ar fi fost reevaluate după ce prințul a aflat că o revizuire a măsurilor de securitate pentru familia sa în Regatul Unit nu a fost încă finalizată de autorități.

Un purtător de cuvânt al ducilor de Sussex a declarat că Harry „continuă să exploreze toate opțiunile disponibile pentru ca vizita să aibă loc în siguranță și pentru ca cei doi copii să poată se bucure de Marea Britanie”.

Deși Archie și Lilibet nu sunt așteptați să participe la evenimente publice, Meghan Markle ar urma să îl însoțească pe prințul Harry la vizite oficiale, inclusiv la Royal Hospital Chelsea din Londra și la un eveniment Invictus la Birmingham.

Vizita ar putea marca și o posibilă reîntâlnire între Harry și regele Charles, pentru prima dată după o perioadă îndelungată, iar copiii cuplului nu au mai fost în Marea Britanie din timpul Jubileului de Platină al reginei Elisabeta a II-a din 2022.

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