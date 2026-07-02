Regele Charles a convocat o „cină rară de familie” înaintea vizitei prințului Harry în Marea Britanie

Regele Charles ar fi convocat o cină de familie înaintea vizitei pe care Prințul Harry urmează să o efectueze în Marea Britanie. Evenimentul a avut loc marți, 30 iunie, Palatul Holyrood din Scoția. Află care este motivul!

Regele Charles a convocat o „cină de familie”

Potrivit Daily Mail, Regele Charles i-a convocat la cină pe cei mai importanți membri regali: Regina Camilla, Prințul William, Prințesa Anne și Prințul Edward. Prințesa Anne a lipsit. Evenimentul a avut loc la finalul lunii iunie, cu câteva zile înainte de vizita Prințului Harry în Regatul Unit, înaintea ceremoniei Ordinului Ciulinului.

Cina a avut loc în Scoția, unde mai mulți membri activi ai Familiei Regale se află în această perioadă pentru evenimentele organizate cu ocazia Săptămânii Regale. După eveniment, aceștia au înnoptat la Palatul Holyrood.

Cina, înainte de vizita Prințului Harry

Evenimentul a avut loc cu câteva zile înainte de vizita programată de mezinul regretatei Prințese Diana în Regatul Unit. Prințul Harry (41 de ani) și Meghan Markle (44 de ani) vor participa la mai multe evenimente legate de numărătoarea inversă până la Invictus Games Birmingham 2027, dar și la unele acțiuni caritabile.

Potrivit presei internaționale, Regele Charles le-a asigurat acestora cazare pe toată durata șederii – 5 zile, precum și securitate plătită din bani publici în timp ce se află în Palatul Buckingham.

Cu toate că Harry a cerut securitate plătită din banii britanicilor pentru această vizită, răspunsul primit nu a fost favorabil. Din acest motiv, Harry și Meghan Markle ar putea veni fără copii sau prințul și-ar lăsa familia în Europa, unde se află în vacanță, și i-ar aduce pentru o zi, să-și vadă bunicul

„Programul prințului Harry în Regatul Unit include atât angajamente publice, cât și private, desfășurate în mai multe zone ale țării. O cazare sigură reprezintă doar un element al unui plan eficient de protecție, deoarece riscul îl urmează pe individ, nu locul în care acesta se află. Problema nu a fost niciodată locul de cazare. Problema este dacă va exista o protecție adecvată și proporțională pe întreaga durată a vizitei. Consiliul Independent pentru Managementul Riscurilor, pe care chiar RAVEC l-a considerat necesar în noiembrie anul trecut, încă nu s-a întrunit. În aceste condiții, este dificil de înțeles cum poate fi justificat nivelul actual al măsurilor de securitate fără o astfel de evaluare independentă”, a mărturisit reprezentantul prințului Harry pentru PEOPLE.

Ducii de Sussex sunt în vacanță în Europa

Potrivit sursei citate, familia Prințului Harry se află în prezent în Europa, în vacanță. Cel mai probabil cei doi părinți au vrut ca micuții lor – Archie și Lilibet – să se adapteze diferenței de fus orar înainte de a ajunge în Marea Britanie. Harry își dorește foarte mult ca Regele Charles să-și vadă nepoții.

Reprezentantul a mai precizat că prințul Harry „continuă să analizeze toate opțiunile disponibile pentru ca vizita să se poată desfășura în condiții de siguranță și pentru ca cei doi copii ai săi să poată vizita Regatul Unit”.

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