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Ea este Adelina, fetița de 8 ani care a murit la o piscină din Tulcea după ce s-a dat pe tobogan

De: Elisa Tîrgovățu 17/08/2026 | 16:25
Ea este Adelina, fetița de 8 ani care a murit la o piscină din Tulcea după ce s-a dat pe tobogan
Ea este fetița care și-a pierdut viața la o piscină din Tulcea. Adelina a murit după ce s-a dat pe un tobogan cu apă / Sursa foto: Social media
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O familie din Tulcea trece prin momente cumplite. Vacanța care ar fi trebuit să fie motiv de bucurie s-a transformat într-o tragedie. Adelina, o fetiță de 8 ani s-a stins din viață după ce a ajuns în piscina unei pensiuni unde se afla împreună cu părinții. Medicii sosiți la fața locului nu au reușit să o readucă la viață.

Potrivit primelor informații, minora s-ar fi urcat pe toboganul acvatic și s-ar fi lansat în bazin. Din nefericire, copila nu a mai ieșit la suprafață, fiind observată prea târziu de cei aflați în apropiere.

Copila a fost resuscitată timp de zeci de minute

Echipajul medical a ajuns la fața locului și a găsit fetița în stare critică. Salvatorii au încercat timp de zeci de minute să o resusciteze, însă, în cele din urmă, medicii au fost nevoiți să constate decesul copilului.

Fetița nu știa să înoate, iar după ce s-a scufundat în bazin, nu a fost observată la timp de persoanele aflate în zonă. Din informațiile disponibile, copila a fost scoasă din apă abia după ce trecuse prea mult timp. Astfel că, intervenția medicală nu a mai avut rezultatul dorit.

Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia și dacă au existat deficiențe în ceea ce privește măsurile de siguranță. Polițiști au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Adelina urma să înceapă clasa a II-a

Fetița de 8 ani era elevă la Liceul Tehnologic „Henri Coandă” din Tulcea și abia terminase clasa I. Copila avea rezultate bune la învățătură și fusese recompensată la finalului anului școlar pentru întreaga activitate.

Dispariția prematură a copilei a lăsat multă durere în urmă, atât în rândul apropiaților, cât și în rândul profesorilor și colegilor. Cadrele didactice au transmis un mesaj de condoleanțe în semn de omagiu și au vorbit despre cât de veselă și atentă era la școală.

„Conducerea și întregul colectiv al Liceului Tehnologic „Henri Coandă” este alături de familia greu încercată. Adelina va rămâne în sufletele noastre ca un copil luminos, silitor și iubit. Dumnezeu să o odihnească în pace”, au transmis reprezentanții școlii.

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