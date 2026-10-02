Bobonete, aere de Peaky Blinders la mall! După shopping alege cu mare grijă o gustare sănătoasă

Mihai Bobonete, actor și artist de stand-up care în trecut nu avea nevoie de vreo prezentare, a cam suprins pe toată lumea cu noua lui siluetă și schimbarea aferentă de look. E atât de drastică modificarea, încât credem Bobonete cam are nevoie din nou de o prezentare. Surprins de CANCAN.RO în mall, Bobonete pregătește noi turnee de stand-up, rupe Instagramul cu poze se simte bine, e în formă, și-a luat și o jucărie nouă cu trei roți, ajută copiii la eveniment caritabile și are revelații la Sala Palatului.

„Bobiță” din Las Fierbinți, așa cum s-a împământenit identitatea lui Mihai Bobonete, este un tip ambițios, nu doar haios. A reușit să slăbească foarte mult, face și sport. Iată-l pe coridoarele din Băneasa Shopping City, făcându-și cei 10.000 de pași, pe sănătate. S-a camuflat bine de tot, cu niște ochelari de soare, o șapcă englezească, poartă și airpods-urile în urechi, să nu-l deranjeze mașinuța de spălat pe jos. Apropo de mașinuțe, CANCAN.RO l-a văzut recent pe Bobonete pe cea mai recentă jucărie a lui, una de peste 25.000 de euro, cu trei roți și cutie automată, adică un trike, un scuter cu trei roți cu care se strecura ca o zvârlugă prin traficul de București – aveți pozele AICI.

Azi, Bobonete e pe relaxare. Probabil e totul pregătit pentru spectacolele de stand-up din toamna asta, unde Mihai Rait face deschiderea, precum un menestrel al marelui trubadur al umorului, Mihai Bobonete 😛.

După ce se învârtie pe la o vitrină cu accesorii și gadgeturi, Bobobete decide că e timpul să-și ia proteinele, așa că merge la o patiserie mai fițoasă, alege cu multă grijă un sandviș cât mai sănătos, arătându-i vânzătoarei exact ce-și dorește.

Mihai Bobonete are 476k de followeri pe Instagram, dar cifra cu siguranță va crește, pentru că Bobonete este mai nou nu doar un umorist talentat, ci și un bărbat sexy, deci o să fure multe like-uri de la ispitele masculine de pe net. Probabil va avea multe fane în comun cu Jaguarul și cu Marcel (Maluma Baby) de la Insula Iubirii. Poate tocmai de aceea poartă această ținută low-profile, ca să nu-l agaseze domnișoarele ațâțate de noul său torso vânjos.

Lăsând gluma la o parte, noua siluetă a lui Bobonete trebuie să fie o inpirație, și nu doar pentru umoriști, ci pentru toți bărbații, pentru că dacă Bobiță a reușit iată că se poate, n-are nimeni nicio scuză, trebuie doar voință. Și cu noua siluetă Bobonete e și mai sportiv, recent s-a implicat într-un eveniment caritabil, un meci demonstrativ cu Marius Copil, Andrei Pavel, Horia Brenciu și Ilie Năstase. După meci a fost o licitație, banii adunați mergând la niște copii ce aveau nevoie de ajutor, iar detaliile le găsiți AICI.

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