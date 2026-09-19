Mihai Bobonete, imagini greu de explicat în traficul bucureștean. Cât prinde la oră, Bobiță?!

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Ia uite-l! Zici că și-a luat permisul alaltăieri, e transpirat pentru că a mâncat o șaorma cu extra picant ca să-și facă nițel curaj, s-a urcat pe trike, a băgat-o în Drive și zbang! S-a blocat în trafic 😀 CANCAN.RO l-a surprins pe Mihai Bobonete într-o ipostază la care n-ai cum să nu izbucnești în râs. Efectiv îți vine să-i faci instant semn să se bage. Ceea ce Bobonete și face. Nu e stand-up, e drive-up! Avem imagini cu Bobiță pe tricicletă. (Ok, ok, e trike!)

Mihai Bobonete, sau Bobiță din Las Fierbinți, a reușit din nou să ne facă să râdem. Cum stă el așa serios, cu spatele drept, poate i-a zis la fizioterapie să-și corecteze postura pe tricicletă. Sigur, se pune întrebarea ce faci când ajungi printr-un cartier și te roagă frumos băieții să le dai și lor tricicleta o tură? „Cât prinde la oră, Bobiță?”, parcă îi vezi cum îl iau la mișto. Alții își iau Ferrari, Lamborghini, sau măcar un SUV. Bobiță și-a luat o tricicletă verde, dar e fericit. Și e și bad boy, are tatuajele la vedere. Bine, un tatuaj e cu el pe post de Bran din Stan și Bran. Dar e cam depășit, la cât de mult a slăbit Mihai Bobonete!

Chiar a fost o situație, evident prezentată de CANCAN.RO chiar AICI, cu imagini relevante, în care se pare că Bobiță a fost confundat cu Smiley, pentru că atât de mult a slăbit! Felicitări, Bobiță! Slăbitul e cea mai dificilă chestie, pentru că presupune să renunți la ceva de care ai nevoie zi de zi: mâncarea.

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Bobonete, simpatic în trafic pe trike

Și dacă tot a slăbit și s-a schimbat drastic la față și la corp (în bine), Bobonete și-a zis să schimbe și mijlocul de locomoție. A dat cu slim și aici. A renunțat la mașini cu patru roți, a rămas pe trei roți. Și de la pizza quattro stagioni a rămas pe trei stagioni, probabil.

Dar să discutăm puțin și despre acest ATV pe trei roți, soluția lui Mihai Bobonete la traficul bucureștean. Nu e nicidecum o jucărie, este un Can-Am Spyder de circa 25.000 de euro, are un motor cât o Dacie de pe vremuri, o putere de 115 CP (zboară cu Bobiță, mai ales acum că a mai slăbit!) și atinge 100 km/h, dar nu în București, că nu e loc între două semafoare blocate. Pentru diminețile răcoroase are și scaune încălzite. Și mai ales nu este electrică, ci pe benzină, deci autonomia nu este o problemă. Deci, nu e exclus să ne trezim cu imagini cu Bobiță pe alte meleaguri, pentru că această „tricicletă” a fost gândită ca vehicul de touring.

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