Fratele Prințesei Diana îl contrazice pe Regele Charles și insistă că spune adevărul. „Acestea sunt exact cuvintele pe care le-a spus”

Fratele Prințesei Diana îl contrazice pe Regele Charles și insistă că spune adevărul. „Acestea sunt exact cuvintele pe care le-a spus”
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Sursa foto: Profimedia
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Charles Spencer, fratele Prințesei Diana, își menține acuzațiile la adresa Regelui Charles și susține că își amintește cu exactitate conversația purtată cu acesta după moartea surorii sale. Declarațiile vin după ce Palatul Buckingham a pus sub semnul întrebării amintirile lui Spencer, sugerând că durerea provocată de pierderea Dianei i-ar fi putut influența percepția asupra evenimentelor.

Charles Spencer a vorbit vineri, 18 septembrie, într-un interviu acordat BBC, după controversele provocate de dezvăluirile din noua sa carte, „Swan Song: Diana, My Sister”, potrivit Page Six.

Fratele Prințesei Diana susține în volum că, în timpul unei conversații tensionate purtate după moartea acesteia, actualul Rege Charles i-ar fi spus: „Stai liniștit, o vom uita destul de curând!”.

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Palatul Buckingham a reacționat ulterior într-un mod neobișnuit la afirmațiile sale. Un purtător de cuvânt a transmis că pierderea unui frate sau a unei surori poate „afecta judecata” și „colora amintirile”, fără să ofere însă o versiune detaliată a conversației.

Charles Spencer insistă că își amintește exact cuvintele Regelui Charles

În noul interviu, Charles Spencer a respins ideea că amintirile sale ar putea fi inexacte și a insistat că știe ce a auzit în timpul conversației cu Charles.

„Acestea sunt exact cuvintele pe care le-a spus”, a declarat Spencer.

Fratele Dianei a explicat că era extrem de atent în timpul discuției și că nu are îndoieli în privința afirmației pe care i-o atribuie actualului monarh.

„Eram hiperalert în timpul acelei conversații”, a spus el.

Întrebat dacă poate demonstra că schimbul de replici a avut loc în forma descrisă în carte, Spencer a recunoscut că nu deține o înregistrare a conversației. El susține însă că le-a povestit membrilor familiei și prietenilor despre incident încă de la momentul respectiv.

„Pot garanta că asta a spus”, a insistat Charles Spencer.

Potrivit acestuia, tocmai caracterul șocant al remarcii l-ar fi determinat să le vorbească și altor persoane despre conversație.

Sursa foto: Profimedia

De la ce ar fi pornit disputa dintre cei doi

Conversația descrisă de Charles Spencer ar fi avut loc după moartea Prințesei Diana, în august 1997, în timp ce familia acesteia și Casa Regală discutau detaliile funeraliilor.

Unul dintre principalele motive de dispută ar fi fost participarea Prinților William și Harry, care aveau atunci 15, respectiv 12 ani, la procesiunea funerară.

Spencer susține că se opunea ideii ca cei doi băieți să meargă în spatele sicriului mamei lor și că discuția cu Charles a devenit tensionată. În acest context, actualul rege ar fi făcut afirmația potrivit căreia Diana urma să fie „uitată” în scurt timp.

Charles Spencer își prezintă versiunea evenimentelor în „Swan Song: Diana, My Sister”, volum care urmează să fie lansat pe 22 septembrie.

Sursa foto: Profimedia

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