Lady Gaga are o fetiță, venită pe lume cu ajutorul unei mame surogat. Ce nume i-a ales artista

Apar noi detalii despre copilul lui Lady Gaga și al logodnicului său, Michael Polansky, după ce recent s-a aflat că artista a devenit mamă pentru prima dată.

Cei doi au o fetiță, iar acum au fost dezvăluite numele acesteia și data exactă la care a venit pe lume. Mai mult, copilul s-ar fi născut cu ajutorul unei mame surogat.

Fiica lui Lady Gaga și a lui Michael Polansky se numește Rose Bean Polansky, potrivit certificatului de naștere obținut de TMZ.

Documentul arată că fetița s-a născut pe 9 iunie, la ora 23:19, la Cedars-Sinai Medical Center din Los Angeles.

Informațiile vin după ce, recent, presa de peste Ocean a scris că Lady Gaga, în vârstă de 40 de ani, a devenit mamă pentru prima dată. Artista și Michael Polansky au păstrat însă discreția în privința copilului și nu au făcut până acum un anunț public în care să dezvăluie numele fetiței.

Ce ar putea însemna numele ales de Lady Gaga pentru fiica sa

Deocamdată, Lady Gaga și Michael Polansky nu au explicat public de ce au ales numele Rose Bean.

TMZ notează însă că „Rose” ar putea avea o semnificație specială pentru artistă. Lady Gaga a interpretat de-a lungul anilor melodia „La Vie en Rose”, cunoscută în versiunea lui Edith Piaf, inclusiv în filmul „A Star Is Born”. Artista are, de asemenea, un tatuaj cu un trandafir pe spate, alături de cuvintele „La Vie en Rose”.

În ceea ce privește al doilea prenume, „Bean”, publicația amintește de Carl Bean, cântăreț și activist american care a interpretat piesa „I Was Born This Way”. Gaga a vorbit în trecut despre influența acestuia și despre legătura cu propriul său hit, „Born This Way”.

Nu există însă o confirmare din partea artistei că acestea sunt motivele pentru care a ales cele două prenume.

Fetița ar fi venit pe lume cu ajutorul unei mame surogat

TMZ a relatat ulterior că Lady Gaga și Michael Polansky ar fi apelat la o mamă surogat pentru a deveni părinți. Publicația susține că această informație a fost confirmată de surse apropiate situației. Nu este cunoscut motivul pentru care cei doi ar fi ales această variantă, iar Gaga și Polansky nu au oferit public detalii în această privință.

Lady Gaga și Michael Polansky formează un cuplu din 2020. Cei doi și-au confirmat logodna în 2024, după ce artista l-a prezentat drept „logodnicul meu” în timpul Jocurilor Olimpice de la Paris.

În ultimii ani, Gaga a vorbit în mai multe interviuri despre dorința de a avea o familie și de a deveni mamă, dar a păstrat în mare parte detaliile vieții sale personale departe de atenția publicului.

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