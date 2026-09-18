Millie Bobby Brown a devenit mamă pentru a doua oară. Actrița și Jake Bongiovi au adoptat un băiețel

Millie Bobby Brown a devenit mamă pentru a doua oară. Actrița și Jake Bongiovi au adoptat un băiețel
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Sursa foto: Profimedia
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Millie Bobby Brown și soțul ei, Jake Bongiovi, au devenit părinți pentru a doua oară. Actrița în vârstă de 22 de ani și fiul lui Jon Bon Jovi, în vârstă de 24 de ani, au adoptat un băiețel, la aproximativ un an după ce au primit în familie o fetiță.

O sursă a confirmat pentru People că Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi au adoptat al doilea lor copil. La scurt timp după apariția informației, cei doi au confirmat vestea și pe rețelele sociale.

Actrița și soțul ei au publicat o fotografie în care se văd mâinile lor și degetele bebelușului, fără să îi arate chipul.

„Bună, micuțule!”, au scris cei doi în dreptul imaginii.

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Cu doar câteva zile înainte, Millie Bobby Brown pare să fi oferit deja un indiciu că familia sa s-a mărit. Pe 7 septembrie, actrița a publicat imagini dintr-o vacanță în Munții Dolomiți, din Italia.

În videoclip, vedeta din „Stranger Things” putea fi văzută ținându-și fiica în brațe, în timp ce Jake Bongiovi mergea alături de ea cu un marsupiu pentru bebeluși.

Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi au adoptat primul copil în 2025

Cei doi au devenit părinți pentru prima dată în vara anului 2025, când au adoptat o fetiță. La momentul respectiv, au anunțat că vor să înceapă noul capitol al vieții lor de familie în liniște și intimitate.

De atunci, Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi au evitat să dezvăluie public numele fiicei lor și nu au publicat imagini în care să îi poată fi văzut clar chipul.

Sursa foto: Profimedia

Actrița a vorbit însă în mai multe rânduri despre decizia de a adopta. Într-un interviu acordat în luna iunie podcastului „Not Gonna Lie”, realizat de Kylie Kelce, Brown a povestit că adopția a făcut parte din planurile sale încă din copilărie.

Vedeta a explicat că, atunci când era mică, își imagina că păpușile sale erau adoptate și că și-a dorit întotdeauna să adopte.

Brown a precizat că acest lucru nu înseamnă că exclude posibilitatea de a avea în viitor și copii biologici.

Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi s-au căsătorit în mai 2024, într-o ceremonie discretă, iar câteva luni mai târziu au organizat o a doua ceremonie în Italia.

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