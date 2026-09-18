Prințul Marco o ”comite” cu Gabriella la Insula iubirii. Imaginile care o vor înfuria pe ”Prințesa” Bianca

Prințul Marco o ”comite” cu Gabriella la Insula iubirii. Imaginile care o vor înfuria pe ”Prințesa” Bianca
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Prințul Marco o ”comite” cu Gabriella la Insula iubirii.
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Prințul Marco o comite rău de tot la „Insula Iubirii”! Concurentul pare să fi șters cu buretele regulile pe care Bianca i le-a pus înainte să plece în Thailanda, iar apropierea de Gabriella ajunge într-un punct în care „Prințesa” are toate motivele să-și iasă din minți. Cei doi depășesc o limită despre care Marco știa foarte bine că este importantă pentru soția lui, iar imaginile ajung, inevitabil, la bonfire.

De când Gabriella a intrat în peisaj, Prințul a început să-i acorde tot mai multă atenție. Priviri, zâmbete, glume și apropieri care, până acum, puteau fi puse pe seama atmosferei din vilă. Numai că, în ediția din această seară, Marco trece la nivelul următor și uită complet de regulile „Prințesei”.

Prințul Marco o ”comite” cu Gabriella la Insula iubirii.

Una dintre regulile ei era ca Marco să nu intre în apă cu nicio altă femeie, mai ales dacă ajunge să fie singur cu ea. O limită simplă, pe care soția lui o considera importantă. Doar că, în Thailanda, Prințul pare să uite rapid de ce a promis acasă.

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Marco ajunge în apă alături de Gabriella, iar de aici lucrurile încep să se încingă. Cei doi ajung să se țină de mână, iar replicile pe care și le spun vin cu subînțelesuri care nu fac deloc bine unei relații deja puse la încercare. Pe scurt, Marco face exact ce Bianca nu voia să vadă.

Prințul Marco o ”comite” cu Gabriella la Insula iubirii.

Prințul Marco o ”comite” cu Gabriella la Insula iubirii.

Tot în ediția din această seară, Marco o alege pe Gabriella pentru a doua oară la date. Ispita care i-a atras atenția încă din primele episoade primește din nou șansa de a petrece timp singură cu el. Radu Vâlcan îi va arăta imaginile Biancăi, iar aceasta va izbucni în lacrimi.

L-ar fi iertat după emisiune

Prințul Marco Dăscăliuc și Bianca Ghiurcă sunt împreună de 10 ani și căsătoriți de trei. Cei doi au intrat în aventura „Insula Iubirii” tocmai pentru a vedea cât de solidă este relația lor atunci când apar tentațiile. CANCAN.RO a aflat că, după încheierea testului de 21 de zile, relația dintre Marco și Bianca ar fi trecut prin mai multe suișuri și coborâșuri. Cei doi au plecat împreună din Thailanda, însă după întoarcerea acasă au apărut noi imagini.


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De ce a rămas Prințul cu gura căscată când a văzut-o pe Gabriella Barbu la Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat cu o oră înainte

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