De ce a rămas Prințul cu gura căscată când a văzut-o pe Gabriella Barbu la Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat cu o oră înainte

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Apariția Gabriellei Barbu printre ispitele celui mai nou sezon al emisiunii „Insula Iubirii” a provocat una dintre cele mai comentate reacții din primele ediții. Prințul Marco, concurentul care a venit în Thailanda alături de Bianca Ghiurcă, nu și-a ascuns surprinderea în momentul în care a văzut-o pe brunetă pe scenă. Gestul său a fost rapid observat de telespectatori.

Reacția lui Marco nu a fost însă una întâmplătoare. Concurentul o recunoștea pe Gabriella încă dinainte ca aceasta să apară în fața participanților, iar legătura sa cu ispita este una mai veche decât simpla familiaritate pe care o poate avea un telespectator cu o persoană văzută la televizor.

De ce a rămas Prințul cu gura căscată când a văzut-o pe Gabriella Barbu

Înainte de participarea la „Insula Iubirii”, Marco urmărea ediția din Spania a celebrului format. Gabriella Barbu a devenit cunoscută în Spania după participarea la „La Isla de las Tentaciones”, unde a atras atenția prin apropierea de Jose Carlos Montoya, unul dintre concurenții sezonului al optulea. Aparițiile sale în emisiune au făcut-o rapid remarcată, iar povestea sa a ajuns să fie intens comentată și în România.

Marco o văzuse, astfel, pe Gabriella în sezonul difuzat în Spania și își amintea foarte bine de ea. Mai mult, concurentul avea și o legătură personală cu familia acesteia. El o cunoștea pe sora Gabriellei, care locuiește la Roma, iar aceasta era apropiată atât de el, cât și de partenera lui, Bianca.

Tocmai acest detaliu explică de ce momentul în care Gabriella a pășit pe scenă a avut un impact diferit asupra lui Marco. Cu aproximativ o oră înainte de prezentarea ispitelor, concurentul discutase deja despre această posibilitate și despre faptul că o cunoaște pe sora brunetei. Nu știa însă că Gabriella urma să fie chiar una dintre femeile care aveau să intre în competiție.

„Ok, eu nu am zis că nu am făcut acea privire, că nu m-am uitat la ea sau că nu m-am uitat la toate ispitele. Puneți-vă în locul meu: vă duceți la Insula Iubirii, sunteți curioși să aflați cine intră pe scenă, cu cine veți petrece timpul. Nu trebuia să mă acopăr la ochi sau să stau serios. Da, am văzut-o pe Gabriela, da. În momentul acela am recunoscut-o imediat, da, pentru că eu am urmărit-o în sezonul antecedent, în Spania. Pentru că o cunoșteam pe sora ei, pentru că, cu o oră înainte să mergem la emisiune, în vilă, eu tocmai vorbisem despre chestia asta și am rămas surprins. Care dintre voi, să cunoască o persoană, nu ar rămâne surprins să o vadă că ajunge chiar pe scenă acolo? Și faza cu zâmbetul meu și cu astea că am rămas cu gura deschisă, da.

Analizați bine, este un ralenti. Adică, da, nu mint că nu am rămas oarecum uimit și că nu mi-a plăcut. Mi-a plăcut, da. Sunt aici și știți care e cel mai frumos lucru? Atunci când tu zici adevărul, nimeni nu poate să te mai judece. Adică eu acum vă zic: am rămas plăcut surprins, da. Care dintre voi nu ar fi rămas? Toți, multă lume zice: „Ai femei acasă și ai rămas așa plăcut surprins.” Vreau să întreb aceste persoane: voi, când nu sunt camerele pe voi și ieșiți în oraș cu prietenii, voi nu vă uitați? Voi sunteți super fideli.”, a spus Prințul Marco în online.

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