Suma uriașă plătită lunar de Radu Vâlcan și de Adela Popescu, ca taxă de școlarizare a copiilor. Cei 3 băieți învață la școala privată „Olga Gudynn” din Voluntari

Radu Vâlcan și Adela Popescu formează una dintre cele mai cunoscute familii din showbizul românesc, iar cei doi sunt părinții a trei băieți: Alexandru, în vârstă de 9 ani, Andrei, în vârstă de 7 ani, și mezinul Adrian, care are 4 ani. Pentru educația copiilor, familia a ales sistemul privat, iar cei trei băieți urmează programe diferite în cadrul Olga Gudynn, unitate de învățământ privat din Voluntari.

În timp ce Adrian este înscris la grădiniță, frații săi mai mari sunt deja la școală, în ciclul primar. Alegerea unei instituții private vine, însă, cu un cost considerabil, mai ales în cazul unei familii cu trei copii.

Ce sumă trebuie să scoată din buzunar Radu Vâlcan și de Adela Popescu pentru școala privată

Conform tarifelor publicate pentru programul standard de la Olga Gudynn, pentru ciclul primar Voluntari, clasele I-IV și Years 2-6, taxa lunară este formată din două componente. Taxa pentru programul educațional standard este de 700 de euro pe lună, iar taxa administrativă ajunge la 850 de euro pe lună. În total, costul pentru un singur copil înscris în acest program este, astfel, de 1.550 de euro în fiecare lună.

Astfel că numai pentru cei doi copii de vârstă școlară suma calculată lunar ajunge la 3.100 de euro. Calculul este simplu: 1.550 de euro pentru primul copil, plus 1.550 de euro pentru cel de-al doilea. În această valoare intră atât partea de școlarizare propriu-zisă, cât și componenta administrativă.

La grădiniță, situația este diferită. Adrian, mezinul familiei, este înscris în ciclul preșcolar, iar pentru programul standard taxa lunară indicată este de 1.080 de euro. Această sumă este alcătuită din 600 de euro pentru programul educațional standard și 480 de euro reprezentând taxa administrativă.

Pentru părinții care au nevoie ca cei mici să rămână la grădiniță și după încheierea programului standard, Olga Gudynn oferă și un program preșcolar extins, de luni până vineri, între orele 8:00 și 17:00. Acesta presupune, bineînțeles, un cost suplimentar. Pentru programul educațional standard extins, taxa este de 600 de euro pe lună, la care se adaugă o taxă administrativă de 570 de euro pe lună, astfel că un copil care beneficiază de programul extins ajunge la un total de 1.170 de euro lunar.

Prin urmare, dacă sunt luate în calcul taxele lunare menționate pentru cele trei niveluri de studiu, familia ajunge la o sumă de 4.180 de euro în fiecare lună pentru educația celor trei băieți.

Calculul este următorul: 1.550 de euro pentru Alexandru + 1.550 de euro pentru Andrei + 1.080 de euro pentru Adrian = 4.180 de euro lunar.

La un calcul făcut pe durata unui an, fără a lua în considerare eventualele perioade în care taxele nu se aplică sau alte condiții contractuale, suma ar ajunge la aproximativ 50.160 de euro.

VEZI ȘI: Eric de la Insula Iubirii, din luxul din Dubai, la Primăria Modelu. Fosta ispită masculină s-a căsătorit cu aleasa inimii într-un decor rural

Cea mai bizară apariție la avanpremiera Insula iubirii. Ispita care a întors toate privirile