Bianca Giurcă i-a spus adevărul dur Arminei. Fosta concurentă de la Insula Iubirii 2023, dezvăluiri despre relația lui Marcel cu Maria

Bianca a spus adevărul despre Marcel și Maria
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Insula Iubirii 2026 a adus în fața micilor ecrane pe toată lumea, chiar și pe foștii concurenți ai sezoanelor trecute. Printre cei care au privit cu entuziasm primele două episoade s-a numărat și Bianca Giurcă, fostă concurentă în sezonul 7. Tânăra i-a analizat intens pe concurenți și nu a ezitat să își spună părerea sinceră despre fiecare. I-a luat în vizor mai ales pe Marcel și Armina, criticându-le atitudinea. Mai mult, i-a dat lovitura fatală brunetei și a spus adevărul despre relația lui Maluma cu Maria.

Bianca Giurcă nu e străină de experiența Insula Iubirii. Aceasta a participat în cadrul sezonului 7, alături de Marius Moise. Cei doi nu au trecut testul, iar la final au ales să plece separați. Ulterior, au urmat mai multe încercări de împăcare, însă toate au eșuat. Șatena și-a găsit în schimb fericirea în altă emisiune, unde l-a întâlnit pe actualul iubit, Patrick Deac.

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Bianca Giurcă i-a dat lovitura fatală Arminei

Așadar, Bianca Giurcă știe prin ce trec concurenții noului sezon, însă, cu toate acestea spune că nu îi înțelege pe Marcel și Armina. Aceasta a criticat atitudinea pe care cei doi au afișat-o până acum. Marcel și Armina au avut o atitudine de superioritate și pare că nimic nu le convine și nimic nu îi impresionează.

Bianca Giurcă, concurentă sezonul 7 Insula Iubirii /Foto: Instagram

Fosta concurentă a pus atitudinea acestora pe seama faptului că ambii își doresc să demonstreze că „Maluma de România” s-a cumințit și este un bărbat fidel. Însă, Bianca Giurca a subliniat că schimbarea este una negativă și i-a transmis Arminei că soțul ei deja a arătat tuturor că este fidel în sezonul 8, atunci când nu s-a desprins deloc de Maria, nici măcar atunci când aceasta l-a refuzat și îl ignora.

Cu siguranță, această remarcă o să o scoată din minți pe Armina, care nu a ezitat până acum să își arate disprețul față de Maria și povestea pe care blondina a trăit-o alături de soțul ei.

„Atitudinea lui Marcel nu mi-a plăcut pentru că mă așteptam să le înțeleagă mai mult pe fetele ispite, în condițiile în care el fusese deja ispită. Iar, pentru că fusese deja acolo, trebuia să știe că și fetele ispite au emoții. Chiar cred că putea să fie mai drăguț cu ele.

Și atitudinea iubitei lui că pe ea nu o impresionează nimic… Cred că toate astea sunt din cauza că ei vor să demonstreze foarte tare că Maluma s-a schimbat. Dar sincer nu înțeleg de ce vrei să schimbi ceva ce în sezonul 8 o țară întreagă a plăcut. Cred că în sezonul 8 Maluma chiar a demonstrat ce vor să demonstreze ei acum, că e fidel. Chiar i-a fost fidel Mariei.

Cumva înțeleg toată treaba asta pentru că eu cred că pe ei e o presiune mai mare față de celelalte cupluri pentru că Maluma e deja cunoscut. Ce nu am mai înțeles au fost celelalte comentarii negative la adresa ispitelor. În condițiile în care, ispitele anul ăsta chiar au fost super respectuoase vizavi de concurenți”, a punctat Bianca Giurcă.

 

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