Armina și Marcel și-au dat arama pe față la Insula Iubirii 2026. Aroganțele care i-au trimis acasă

Armina și Marcel și-au dat arama pe față la Insula Iubirii 2026. Aroganțele care i-au trimis acasă
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Marcel și Armina, atitudine de superioritate la Insula Iubirii /Foto: Facebook
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În sezonul 8 Insula Iubirii, Marcel a cucerit inimile fanilor în rolul de ispită. Energia lui „Maluma de România” și replicile caracteristice l-au propulsat rapid în atenția publicului, iar acesta a fost îndrăgit imediat. Însă, în sezonul 10, Marcel a venit cu o atitudine schimbată, iar asta l-a costat destul de mult. Nici Armina, soția lui, nu a făcut excepție, iar cei doi și-au dat arama pe față la Insula Iubirii 2026.

Fanii Insula Iubirii au fost bucuroși să afle că „Maluma de România” revine la Insula Iubirii, de această dată în postura de concurent. Cu o relație de trei ani la activ, el și Armina și-au dorit să se testeze. Maluma și-a propus să îi demonstreze soției sale că s-a cumințit, iar ea a vrut să vadă dacă acesta îi este cu adevărat loial.

Însă, socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din Thailanda, așa că aceștia au făcut rapid cale întoarsă. (Vezi mai multe detalii AICI). Aroganțele acestora le-au adus rapid eliminarea din cadrul show-ului.

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Marcel și Armina, comportament neașteptat

Ei bine, deși fanii Insula Iubirii se așteptau să îl vadă pe același Marcel, au avut parte de o surpriză neplăcută. Comportamentul acestuia este complet schimbat, iar acum atitudinea de superioritate este cea care îl definește.

„Maluma de România” deja a marcat câteva derapaje. Atunci când a cunoscut ispitele feminine, acesta a avut câteva replici tăioase la adresa Oanei Rusu. În timpul prezentării acesteia, Marcel a izbucnit în râs.

„Ai greșit emisiunea, viața mea (n.r. râde) (…) Numai magică o să fie (n.r. experiența la Insula iubirii)”, a fost reacția lui Marcel, după ce a văzut-o pe Oana Rusu.

Acesta a continuat în același stil și la testimoniale: „Eu nu sunt genul care să îmi curgă balele de parcă nu am mai văzut o femeie în viața lui. Eu am fost umblat”.

Marcel, atitudine complet schimbată /Foto: Captură Antena 1

Nu e de mirare că Oana a tras rapid concluziile și la fel par să facă și restul concurenților.

„Maluma mi s-a părut foarte arogant. Când l-am văzut ce fețe face, am zis «Ce-i cu ăsta?». Are aere de vedetă”, a spus Oana Rusu.

Aceeași linie de aroganță a fost susținută și de Armina, care încearcă să demonstreze că nimic nu o poate impresiona.

„Eu în viața mea am văzut bărbați sculptați, nu am cum să cad eu în ispită”, a spus Armina.

Mai mult, se pare că Marcel și Armina au venit cu un plan făcut de acasă și nu vor să se abată de la el. Însă, atitudinea celor doi este taxată de ceilalți concurenți.

„Armina are un plan făcut de acasă, să discute de Marcel. De aia stă defensivă să vadă Marcel ca ea nu e interesată”, a spus Claudia despre Armina.

Armina și Marcel au plecat rapid acasă

Ei bine, această atitudine a celor doi a continuat pe tot parcursul filmărilor și a culminat cu faptul că au fost trimiși rapid acasă. Mai ales în ceea ce o privește pe Armina, aceasta a făcut „spectacol” în Thailanda.

Potrivit surselor CANCAN.RO, bruneta a fost protagonista mai multor conflicte cu producția. Când și-a văzut soțul în compania ispitelor, Armina a explodat, vărsându-și nervii pe o cameră de filmat, pe care a spart-o. Ieșirea necontrolată, dar și atitudinea generală a celor doi le-a scurtat șederea în Thailanda.

 

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Foto: Instagram, captură Antena 1

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