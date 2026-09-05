Motivul real pentru care Marcel și Armina au fost dați afară de la Insula iubirii 2026. Cum a comis-o soția lui Maluma

Motivul real pentru care Marcel și Armina au fost dați afară de la Insula iubirii 2026. Cum a comis-o soția lui Maluma
Galerie Foto 7
Marcel și Armina/ sursă foto: Antena 1
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Premiera sezonului 10 al emisiunii Insula iubirii a avut loc vineri, 4 septembrie. Una dintre marile surprize ale serii a fost prezența lui Marcel Andrei (37 de ani), cunoscut drept „Maluma de România”, și a soției sale, Armina (27 de ani). Cei doi au venit să își testeze relația, însă șederea lor în Thailanda a fost una de scurtă durată. 

Marcel Andrei a devenit cunoscut publicului odată cu participarea sa ca ispită în emisiunea Insula iubirii. Dacă în sezonul 8 „Maluma de România” a cucerit inimile fanilor în rolul de ispită prin celebrele replici „Hola mami, que guapa”, sau „Samset”, acum, Maluma se întoarce pe meleagurile din Thailanda în rol de concurent și bărbat însurat, gata să își testeze limitele.

Marcel și Armina formează un cuplu de trei ani/ sursă foto: social media

Marcel și Armina, out de la Insula iubirii 2026

Maluma și Armina formează un cuplu de trei ani, iar în urmă cu doi ani au decis să se căsătorească. Locuiesc în Spania, Tenerife, unde Marcel lucrează ca barman și soția lui este recepționeră la un hotel. Înainte de cununia religioasă, care este planificată anul acesta, Marcel a vrut să-i demonstreze iubitei sale că este un bărbat dem de toată încrederea.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
7 poze

„ „Mai mult el a vrut chestia asta (n.r. să vină la Insula iubirii) și am zis hai să vedem, dacă chiar stă treaba așa cum zice el, cu loialitatea. Nesiguranța mea provine din trecutul lui. Sunt curioasă cum gestionează situația când e înconjurat de femei, având în vedere că e căsătorit”, a spus Armina în timpul emisiunii de vineri, 4 septembrie.

Înainte de a se supune celui mai dur test al fidelității, Armina a stabilit limitele peste care nu ar putea trece, în timp ce Maluma a mărturisit că este convins că relația lor este mai puternică decât tentațiile din jurul lor. Potriviti surselor CANCAN.RO, cei doi nici nu au ajuns bine în Thailanda că soția fostei ispite ar fi fost personajul principal în mai multe conflicte cu producția de la Antena 1.

Atunci când l-a văzut pe Marcel în prezența ispitelor feminine, Armina a devenit extrem de geloasă. A uitat pentru câteva clipe scopul participării la emisiunea și și-a vărsat nervii pe o cameră de filmat, pe care a spart-o pe loc. Ieșirea necontrolată a acesteia a scurtat șederea lor în Thailanda, motiv pentru care Marcel nu a apucat să demonstreze dacă trece sau nu testul fidelității. Imediat după acomodare, cei doi au fost nevoiți să își facă bagajul și să ia primul zbor spre Spania.

Nattasha Black de la Insula Iubirii și-a lăsat colegii cu gura căscată! A dat toate detaliile despre meseria pe care o practică: „Am și diplomă”

Bianca Iotu și Remi Dobre de la Insula Iubirii au vorbit despre diferența de 13 ani. Replica lui a stârnit râsete

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Concurenta care a venit la Insula Iubirii cuplata cu prietenul cel mai bun al fratelui ei: ”Băi, nu e ok, doamne ferește”
Concurenta care a venit la Insula Iubirii cuplata cu prietenul cel mai bun al fratelui ei: ”Băi, nu e ok, doamne ferește”
Claudia a fost tradusă de Ionuț cu doar două săptămâni înainte de Insula iubirii. Bărbatul și-a adus amanta chiar în casa iubitei
Claudia a fost tradusă de Ionuț cu doar două săptămâni înainte de Insula iubirii. Bărbatul și-a adus amanta chiar în casa iubitei
Cum a reacționat Marcel când a auzit ca Nattasha de la Insula Iubirii este dominatoare
Cum a reacționat Marcel când a auzit ca Nattasha de la Insula Iubirii este dominatoare
Cum arătau Prințul Marco și Bianca în urmă cu un an, la castingul Insula iubirii + de ce au fost refuzați, ce au descoperit producătorii
Cum arătau Prințul Marco și Bianca în urmă cu un an, la castingul Insula iubirii + de ce au fost refuzați, ce au descoperit producătorii
O adolescentă de 14 ani a murit, după ce a fost tratată acasă cu antibiotice. Anda a ajuns la spital cu branula în mână
O adolescentă de 14 ani a murit, după ce a fost tratată acasă cu antibiotice. Anda a ajuns la spital cu branula în mână
Orașul european în care GRANIȚA trece chiar prin case și magazine. O simplă ușă poate despărți DOUĂ ȚĂRI
Mediafax
Orașul european în care GRANIȚA trece chiar prin case și magazine. O simplă ușă poate despărți DOUĂ ȚĂRI
Un cunoscut bodyguard care l-a extorcat pe Florin Salam, trimis în judecată într-un dosar de mare violență instrumentat de DIICOT
Gandul.ro
Un cunoscut bodyguard care l-a extorcat pe Florin Salam, trimis în judecată într-un dosar de mare violență instrumentat de DIICOT
Sorana Cîrstea a rupt tăcerea după despărțirea de Ion Alexandru Țiriac: „Voiam o familie”
Prosport.ro
Sorana Cîrstea a rupt tăcerea după despărțirea de Ion Alexandru Țiriac: „Voiam o familie”
„Astea sunt vremurile”. 208.000 de euro pentru un apartament în sudul Capitalei. Cum văd românii explozia prețurilor la locuințe
Adevarul
„Astea sunt vremurile”. 208.000 de euro pentru un apartament în sudul Capitalei. Cum văd românii explozia prețurilor la locuințe
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă puneți mintea la contribuție, veți înțelege”
Digi24
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă puneți mintea la contribuție, veți înțelege”
Ansamblul rezidențial din nordul Bucureștiului care îți schimbă stilul de viață
Mediafax
Ansamblul rezidențial din nordul Bucureștiului care îți schimbă stilul de viață
Cine este Rebecca Toma, noua ispită de la „Insula Iubirii” 2026. A mai apărut într-un show de televiziune
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Rebecca Toma, noua ispită de la „Insula Iubirii” 2026. A mai apărut într-un show de televiziune
Ion Țiriac nu s-a ferit de cuvinte la 87 de ani, după ce a renunțat la miliardele de euro: „E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Prosport.ro
Ion Țiriac nu s-a ferit de cuvinte la 87 de ani, după ce a renunțat la miliardele de euro: „E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Brooke Shields, în costum de baie la 61 de ani. A făcut senzație în vacanța petrecută în Croația
Click.ro
Brooke Shields, în costum de baie la 61 de ani. A făcut senzație în vacanța petrecută în Croația
Nicușor Dan are un nume-surpriză pe lista pentru funcția de premier. Condițiile PSD și PNL pentru susținerea viitorului guvern (surse)
Digi 24
Nicușor Dan are un nume-surpriză pe lista pentru funcția de premier. Condițiile PSD și PNL pentru susținerea viitorului guvern (surse)
FOTO Harta lumii a fost modificată la ONU pentru o reprezentare mai apropiată de realitate. SUA s-au opus
Digi24
FOTO Harta lumii a fost modificată la ONU pentru o reprezentare mai apropiată de realitate. SUA s-au opus
Preț record pentru benzină, în România! Este cel mai înalt nivel al carburantului înregistrat vreodată la noi
Promotor.ro
Preț record pentru benzină, în România! Este cel mai înalt nivel al carburantului înregistrat vreodată la noi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Lidl oferă gadget-uri la prețuri mici: tabletă pentru desen la numai 12 lei
go4it.ro
Lidl oferă gadget-uri la prețuri mici: tabletă pentru desen la numai 12 lei
O boală tăcută afectează 1 din 3 bărbați de 30 de ani
Descopera.ro
O boală tăcută afectează 1 din 3 bărbați de 30 de ani
Kratos vine la București!
Go4Games
Kratos vine la București!
Un cunoscut bodyguard care l-a extorcat pe Florin Salam, trimis în judecată într-un dosar de mare violență instrumentat de DIICOT
Gandul.ro
Un cunoscut bodyguard care l-a extorcat pe Florin Salam, trimis în judecată într-un dosar de mare violență instrumentat de DIICOT
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
Mediafax Italia
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
CÂT COSTĂ O NOAPTE la HOTELUL lui CRISTIANO RONALDO din Spania! Pierde clienți...
Mediafax Spania
CÂT COSTĂ O NOAPTE la HOTELUL lui CRISTIANO RONALDO din Spania! Pierde clienți...
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.