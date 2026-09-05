Motivul real pentru care Marcel și Armina au fost dați afară de la Insula iubirii 2026. Cum a comis-o soția lui Maluma

Premiera sezonului 10 al emisiunii Insula iubirii a avut loc vineri, 4 septembrie. Una dintre marile surprize ale serii a fost prezența lui Marcel Andrei (37 de ani), cunoscut drept „Maluma de România”, și a soției sale, Armina (27 de ani). Cei doi au venit să își testeze relația, însă șederea lor în Thailanda a fost una de scurtă durată.

Marcel Andrei a devenit cunoscut publicului odată cu participarea sa ca ispită în emisiunea Insula iubirii. Dacă în sezonul 8 „Maluma de România” a cucerit inimile fanilor în rolul de ispită prin celebrele replici „Hola mami, que guapa”, sau „Samset”, acum, Maluma se întoarce pe meleagurile din Thailanda în rol de concurent și bărbat însurat, gata să își testeze limitele.

Marcel și Armina, out de la Insula iubirii 2026

Maluma și Armina formează un cuplu de trei ani, iar în urmă cu doi ani au decis să se căsătorească. Locuiesc în Spania, Tenerife, unde Marcel lucrează ca barman și soția lui este recepționeră la un hotel. Înainte de cununia religioasă, care este planificată anul acesta, Marcel a vrut să-i demonstreze iubitei sale că este un bărbat dem de toată încrederea.

„ „Mai mult el a vrut chestia asta (n.r. să vină la Insula iubirii) și am zis hai să vedem, dacă chiar stă treaba așa cum zice el, cu loialitatea. Nesiguranța mea provine din trecutul lui. Sunt curioasă cum gestionează situația când e înconjurat de femei, având în vedere că e căsătorit”, a spus Armina în timpul emisiunii de vineri, 4 septembrie.

Înainte de a se supune celui mai dur test al fidelității, Armina a stabilit limitele peste care nu ar putea trece, în timp ce Maluma a mărturisit că este convins că relația lor este mai puternică decât tentațiile din jurul lor. Potriviti surselor CANCAN.RO, cei doi nici nu au ajuns bine în Thailanda că soția fostei ispite ar fi fost personajul principal în mai multe conflicte cu producția de la Antena 1.

Atunci când l-a văzut pe Marcel în prezența ispitelor feminine, Armina a devenit extrem de geloasă. A uitat pentru câteva clipe scopul participării la emisiunea și și-a vărsat nervii pe o cameră de filmat, pe care a spart-o pe loc. Ieșirea necontrolată a acesteia a scurtat șederea lor în Thailanda, motiv pentru care Marcel nu a apucat să demonstreze dacă trece sau nu testul fidelității. Imediat după acomodare, cei doi au fost nevoiți să își facă bagajul și să ia primul zbor spre Spania.

Nattasha Black de la Insula Iubirii și-a lăsat colegii cu gura căscată! A dat toate detaliile despre meseria pe care o practică: „Am și diplomă”

Bianca Iotu și Remi Dobre de la Insula Iubirii au vorbit despre diferența de 13 ani. Replica lui a stârnit râsete