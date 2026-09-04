Marcel Andrei de la Insula Iubirii, dezvăluiri despre relația cu Armina. Cum l-a schimbat soția lui

Primul episod Insula Iubirii a început oficial vineri, 4 septembrie, de la 20:30, pe Antena 1. Telespectatorii au făcut cunoștință cu participanții noului sezon, iar printre cei care au atras atenția se numără Marcel Andrei și soția sa, Armina.

Insula Iubirii este unul dintre cele mai fierbinți show-uri din România. Formatul aduce în prim-plan cinci cupluri care își testează relația. Printre cei care au avut curajul să plece în Thailanda se numără și Marcel Andrei, cunoscut din sezonul anterior drept „Maluma de România”, împreună cu soția sa, Armina. Concurentul a făcut dezvăluiri incredibile despre relația sa, ba chiar a explicat cum l-a schimbat partenera lui.

Marcel Andrei de la Insula Iubirii, dezvăluiri despre relația cu Armina

Marcel și Armina formează un cuplu de trei ani, iar de doi ani sunt căsătoriți civil. La finalul anului 2026 își doresc să facă cununia religioasă. Aceștia au decis să meargă la insulă din cauza unei nesiguranțe pe care o are bruneta.

El a declarat în cadrul emisiunii că soția l-a schimbat în bine. Concurentul a renunțat la viața pe care o avea înainte, a mai tăiat din lista de prieteni și nu mai merge atât de des la cluburi.

„Eram pe petreceri zi de zi, toate genurile, și de femei (…) Mi-am făcut damblaua și m-am așezat acum (…) Am tăiat anturajul, prieteniile, lista de prieteni, din prieteni am mai tăiat. Mai răruț ieșiri, cluburi, ieșim o dată sau de două ori pe lună, că mai trebuie un pic”, a declarat Marcel la Insula Iubirii.

Armina a recunoscut că și-a dorit să meargă în Thailanda din cauza suspiciunilor legate de infidelitate pe care le-a avut de-a lungul timpului.

„Mai mult el a vrut chestia asta (n.r. să vină la Insula iubirii) și am zis hai să vedem, dacă chiar stă treaba așa cum zice el, cu loialitatea. Nesiguranța mea provine din trecutul pe care știu că l-a avut. Sunt foarte curioasă cum gestionează el situația când e înconjurat de femei, aia sunt fiartă să văd ce face, având în vedere că este căsătorit”, a spus Armina.

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