Andreea Popescu, gata să ajungă din nou în fața altarului! Bruneta nu și-a pierdut speranța: „Eu cred în iubire”

Andreea Popescu pare că înflorește după divorțul de Rareș Cojoc. Aceasta a slăbit, a trecut prin câteva intervenții estetice și se pare că este gata de o nouă relație. Mai mult, bruneta este în căutarea unui partener stabil, căci își dorește să ajungă, din nou, în fața altarului. Aceasta spune că ea crede în iubire, așa că o nouă căsătorie este în plan.

După o relație de 15 ani, o căsnicie de 10 ani și trei copii împreună, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au anunțat divorțul. Cei doi au luat-o pe drumuri separate, însă au rămas în relații bune de dragul celor mici. Acum, bruneta privește încrezătoare spre viitor și chiar se gândește la o nouă căsătorie.

Andreea Popescu nu și-a pierdut speranța

Recent, Andreea Popescu a vorbit despre mariajul eșuat și motivele care au condus la divorț. Mai mult, deși a încheiat o căsnicie de 10 ani, aceasta nu și-a pierdut speranța și visează să ajungă, din nou, în fața altarului. Bruneta crede în iubire, așa că ideea unei noi căsnicii nu o sperie deloc.

Deși a trecut deja printr-un divorț, Andreea Popescu nu își vede viața fără un partener și nu exclude deloc un nou mariaj. Acum știe exact ce își dorește de la viitorul partener, iar unul dintre principalele aspecte este ca acesta să fie deschis unei căsătorii.

„Nicio căsnicie nu este perfectă. Eu am spus chestia asta în online tot timpul, nu am nici copii perfecți, nici bărbatul perfect. Știi cum ajungi la un divorț când nu te mai asculți, când nu mai țin cont unul de celălalt, când unul trage un semnal de alarmă și celălalt rămâne indiferent. Nimeni nu o să plece dintr-o căsnicie dacă este validat, dacă este văzut, mă refer și la bărbați și la femei. E foarte important să se asculte unul pe celălalt. (…) Eu cred în iubire, cred în căsătorie, cred în dragoste. M-aș mai căsători. N-aș vedea altfel”, a declarat Andreea Popescu, potrivit WOWbiz.ro.

Având în vedere experiența din căsnicia anterioară, Andreea Popescu știe acum mult mai bine cum să gestioneze situațiile care apar în cuplu și ce trebuie să facă atunci când apar micile probleme.

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