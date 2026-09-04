Roxana Blagu, mesaj emoţionant de majoratul fiicei ei: „Uşa mea nu s-a închis niciodată pentru tine, Oana mea!”

Roxana Blagu, mesaj emoţionant de majoratul fiicei ei: "Uşa mea nu s-a închis niciodată pentru tine, Oana mea!"
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Roxana Blagu a provocat un val de reacții pe internet după ce a publicat un mesaj emoționant pentru fiica ei, Oana, care a împlinit 18 ani. Textul, însoțit de fotografii cu ele două din perioada în care erau împreună, a readus în atenție una dintre cele mai discutate relații mamă‑fiică din showbizul românesc. Relația dintre Roxana Blagu și fiica ei a fost marcată de distanță, tăcere și ani întregi în care cele două nu au avut contact direct.

Oana a crescut alături de tatăl ei, iar Roxana a vorbit de mai multe ori despre dorința de a-și vedea copilul, dar și despre imposibilitatea de a fi prezentă în viața ei. De-a lungul anilor, fosta componentă a trupei Trident a menționat în interviuri că nu a renunțat niciodată la speranța unei împăcări, chiar dacă situația a fost complicată și marcată de tensiuni.

Roxana Blagu, mesaj emoţionant de majoratul fiicei ei

Mesajul postat acum, la majoratul Oanei, este cel mai amplu și mai vulnerabil text public pe care Roxana l-a dedicat fiicei sale.

„La mulți ani, Oana mea! Astăzi ai 18 ani. 18 ani de când ai venit pe lume și ai schimbat pentru totdeauna viața mea! Poate pentru tine eu sunt astăzi doar un nume. Poate sunt o poveste urâtă. Poate cineva despre care ai învățat să crezi că nu merită iubirea ta.”, a scris artista.

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În continuare, Roxana vorbește despre absența din viața fiicei ei, despre dorul acumulat în 13 ani de tăcere și despre întrebările care au măcinat-o în tot acest timp.

„Mi-ai lipsit. Mi-ai lipsit în zile obișnuite și în zile importante. Mi-ai lipsit de sărbători, de ziua ta, în momentele în care mă întrebam cum arăți, ce îți place, ce te face să râzi, ce te sperie, ce vise ai.”

„Uşa mea nu s-a închis niciodată pentru tine, Oana mea!”

În textul ei, Roxana nu acuză pe nimeni și nu încearcă să rescrie trecutul, ci îi transmite Oanei că are dreptul să își construiască propriul adevăr.

„Nu vreau să îți spun astăzi cine a greșit. Nu vreau să îți spun ce să crezi. Nu vreau să îți cer să alegi între oamenii pe care îi iubești. Ai 18 ani acum și meriți să îți construiești singură adevărul.”

Mesajul se încheie cu o declarație de iubire necondiționată și cu promisiunea că ușa ei rămâne deschisă:

„Ușa mea nu s-a închis niciodată pentru tine.”

Postarea Roxanei Blagu a devenit rapid virală, fiind intens comentată de public. Mulți au apreciat sinceritatea și curajul artistei, în timp ce alții au remarcat durerea evidentă din spatele fiecărui rând.

Indiferent de reacții, mesajul rămâne unul dintre cele mai puternice momente publice ale artistei, un apel direct către fiica ei și o încercare de a reconstrui o legătură pierdută.

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