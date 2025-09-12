Acasă » Exclusiv » Coşmarul artistei nu se sfârşeşte de 13 ani! Încearcă în zadar să îşi recupereze fiica: “Niciodată nu va mai putea fi o relație normală”

Coşmarul artistei nu se sfârşeşte de 13 ani! Încearcă în zadar să îşi recupereze fiica: “Niciodată nu va mai putea fi o relație normală”

De: Andreea Archip 12/09/2025 | 14:13
Roxana Blagu și-a găsit fericirea alături de Andrei Badiu, cu care are un mariaj fericit și un băiețel, Sasha, în vârstă de 5 ani. Marea durere a artistei este ruptura de fiica ei, survenită o dată cu despărțirea de tatăl acesteia. Eforturile sale de a stabili o conexiune cu Oana au fost în zadar, timpul adâncind golul din inima ei. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Roxana Blagu ne-a mărturisit că trauma continuă de aproape 13 ani, iar fiul ei nu și-a cunoscut sora în vârstă de 17 ani. Se bucură în schimb de compania Mariei, fiica soțului ei, care îi este alături.

Roxana Blagu a participat miercuri seară la petrecerea anivesară a unui parc de distracții, ocazie cu care Sasha s-a simțit în elementului lui și s-a bucurat de atracțiile numeroase destinate micuților. În inima Roxanei se duce însă o luptă cumplită, având în vedere că ea are o legătură strânsă cu fratele ei, în timp ce copiii ei sunt despărțiți, nu se cunosc și timpul nu îl mai poate da nimeni înapoi. Vedeta a făcut terapie o perioadă, încercând să găsească o modalitate de a înțelege situația cumplită prin care trece.

Roxana Blagu: “Am bonă de când avea el 10 luni”

CANCAN.RO: Ții pasul cu distracția alături de Sasha?

Roxana Blagu: Trebuie. Ne mulăm după programul lui. Vrea în parc, venim în parc. Bine, noi suntem cam zilnic în parc aici.

Roxana Blagu și Andrei Badiu au un băiat în vârstă de 5 ani

CANCAN.RO: Te ajută cineva cu copilul?

Roxana Blagu: Da, mă ajută. Am bonă de când avea el 10 luni. Mă ajută tăticul lui, ne împărțim timpul. Dar încerc să-și petreacă timp cu toată lumea: de la bunici, verișori, bonă, părinți. Cumva încercăm să ne ocupăm fiecare de el.

CANCAN.RO: El a apucat să-și cunoască sora mai mare?

Roxana Blagu: Nu, nici nu știe de ea.

CANCAN.RO: Oana câți ani are acum?

Roxana Blagu: 17 ani.

CANCAN.RO: Deci mai are un pic și este adult. Și practic relația voastră s-a rupt de câți ani?

Roxana Blagu: De mulți ani. Sunt aproape 13 ani.

Roxana Blagu: “Timpul acesta nu ni-l mai dă nimeni înapoi”

CANCAN.RO: Mai tragi speranțe că, la un moment dat, îi vei avea pe ambii copii alături?

Roxana Blagu: Și dacă am speranțe, timpul acesta nu ni-l mai dă nimeni înapoi. Și s-a rupt cumva această legătură. Eu sunt conștientă că niciodată nu va mai putea fi o relație normală. E greu o dată ce nu cresc împreună.

Eu am crescut cu fratele meu. Suntem în continuare uniți, chiar dacă, nu știu, nu vorbim în fiecare zi, dar ne știm că suntem acolo, unul pentru celălalt, în orice situație. Ne ajutăm. Suntem o adevărată familie cu toții.

La ei nu cred că va fi asta. Ani de zile mi-am făcut iluzii. Bineînțeles că dorința și speranța sunt acolo, dar sunt conștientă și sunt, zic eu, cu picioarele pe pământ și nu cred în minuni imposibil de realizat.

Roxana Blagu despre ruptura dintre cei doi copii ai săi

Roxana Blagu: “Îmi doresc ca Oana să fie bine în orice situație”

CANCAN.RO: Știu că la un moment dat ai apelat și la terapie ca să reușești să gestionezi mai bine situația. În prezent simți nevoia să vorbești cu un psiholog despre trauma asta?

Roxana Blagu: Acum nu o mai fac. Nu știu, dacă aș simți, am cu cine să vorbesc pentru că țin legătura cu persoana care m-a ajutat foarte mult să îmi depășesc traumele, să înțeleg anumite lucruri, să le accept, să pot să-mi continui viața, să fie bine în jurul meu și să-mi doresc ca ea să fie bine în orice situație.

CANCAN.RO: Sasha o are alături pe Maria, fetița soțului tău. Cum e relația frate – soră?

Roxana Blagu: Foarte frumoasă. Ei doi se înțeleg foarte bine și avem norocul că Maria încă este copil și încă îi place să copilărească așa alături de el și se joacă destul de mult cu el.

