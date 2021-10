Roxana Blagu, solista ex-Trident, trăiește un coșmar! Artista nu poate să-și vadă fiica: ”Îi făceam rău, fără să vreau”

Roxana Blagu, fosta componentă a trupei Trident, a vorbit cu lacrimi în ochi despre unul dintre cele mai grele momente din viața ei. Artista susține că fiica ei nu ar dori să audă de cea care i-a dat viață și nu a mai văzut-o de ani buni.

În cadrul emisiunii „Teo Show” de la Kanal D, Roxana Blagu, solista trupei Trident, a vorbit despre situația care o macină de ani de zile. Artista se topește de dorul fiicei sale. De mai mulți ani, Roxana Blagu nu are contact cu fiica ei rezultată în urma căsătoriei cu fostul soț. Chiar dacă inițial au primit custodie comună, artista și-a pierdut drepturile în instanță, pentru că și-a schimbat domiciliul foarte des, într-o perioadă scurtă de timp.

Când ea și fostul soț au decis să meargă pe drumuri separate, la timpul respectiv micuța avea 3 ani și jumătate, iar custodia era comună. Însă, de-a lungul timpului, artista a schimbat domiciliul de câteva ori, astfel că judecătorii au decis ca tatăl fetiței să primească custodie deplină. De la vârsta de 5 ani, cele două nu au mai avut contact direct. În cadrul emisiunii, artista a povestit prin ce trece.

„Fiica mea este în gândurile mele în fiecare zi, în fiecare noapte, cu atât mai mult în perioadele și în zilele în care este o sărbătoare și un eveniment fericit pentru noi. Este destul de greu, dar m-am obișnuit. Viața m-a făcut să mă obișnuiesc și să îmi accept situația, soarta.

Eu am făcut niște alegeri pe parcursul acestor ani, sunt aproape opt ani, și am ales să stau un pic departe, pentru că o lungă perioadă m-am dus după ea peste tot, grădiniță, școală, locuri de joacă, parc, zile de naștere, cursuri. Îi făceam rău, fără să vreau. Dorința mea era să o văd și ea să mă vadă pe mine, să vadă că nu am uitat-o, nu am părăsit-o, nu mi-am dorit această despărțire. Nu știam ce i se spune de partea cealaltă, mereu mă duceam după ea să îi spun că o iubesc, voiam să o iau în brațe, dar situațiile erau destul de dificile”, a spus artista.

Roxana Blagu: ”Învățătoarea m-a îndepărtat, m-a ținut ca pe un om rău departe de ea”

De asemenea, solista ex-Trident, a mai declarat faptul că s-a confruntat chiar cu situația ca educatoarele sau învățătoarele să o îndepărteze pe aceasta de fiica ei.

„Au fost situații în care și învățătoarele sau educatoarele mă îndepărtau de ea. Custodia fiind comună, trebuia să fiu informată unde se deplasează copilul meu. Într-o zi a mers la Ferma animalelor. M-am întâlnit cu o săptămână înainte de întâlnirea aceasta, pentru că este o încărcătură emoțională foarte mare, iar eu trebuie să am grijă la toate gesturile mele. De-a lungul timpului s-au spus foarte multe lucruri urâte despre mine. Poate din cauza emoțiilor, stresului, să reacționez nepotrivit și atunci aveam grijă să stau calmă. Și acum când vorbesc despre ea îmi tremură mâinile. Când am fost le Ferma animalelor, m-a văzut de la distanță din multitudinea de oameni, m-a arătat către învățătoare și m-am dus, iar învățătoarea m-a îndepărtat, m-a ținut ca pe un om rău departe de ea. Doamna învățătoare nu știa situația, pentru că eu țineam legătura cu conducerea școlii. În fine, apoi am stat de vorbă mai mult cu doamna învățătoare”, a continuat Roxana Blagu.

Citește și ROXANA EX-TRIDENT, LACRIMI DE DURERE! S-A FURIȘAT DUPĂ FETIȚA EI, DAR A AVUT UN ȘOC: ”LASĂ-MĂ ÎN PACE!”

Chiar dacă și-a refăcut viața și este și mămică de băiețel, Roxana Blagu își dorește ca micuța să fie alături de ea.

„Acum copilul nu vrea să vorbească cu mine. Nu mai știu câți ani sunt la număr de când nu m-am mai dus către ea. Am văzut-o de la distanță, eu știu mereu ce face, de la cunoștințe, de la străini. Dumnezeu îmi arată unde este, ce se întâmplă cu ea, fără să caut prea mult. (…) A aflat de la școală că are un frățior, i-a spus o colegă de la școală. Eu sunt foarte activă pe Instagram, am venit și la voi în emisiune, tot cu gândul acesta, ca ea să mă vădă și să fiu destul de activă. Măcar dacă nu m-a cunoscut în toți acești ani, poate dacă nu se uită ea la televizor, poate se uită colegii, părinții colegilor. E un caz special și e imposibil să nu îi spună cineva ceva. La școală i-au spus că va avea un frățior, eram însărcinată atunci. Știu că a avut o reacție bună, eu știu din auzite, și în ziua în care am născut i-am trimis un mesaj pe telefon, în care i-am trimis o poză cu frățiorul ei și i-am spus că o iubesc și că mi-ar plăcea să-l cunoască. M-a blocat, pentru că asta face de fiecare dată când încerc să îi transmit un mesaj de pe diferite numere de telefon. (…) Mereu m-a blocat, nu am primit niciodată un răspuns de la ea. Cred că va crește și va înțelege și va fi curioasă. Noi ne-am despățit când ea avea 3 ani și jumătate. Ea a plecat la cinci anișori, pentru că o perioadă a stat cu mine. Mereu m-am întrebat cu ce am greșit. Cred că am greșit pentru că trebuia să fiu mai puternică în relația pe care am avut-o, am fost destul de slabă. Am fost prea tânără”, a încheiat Roxana.

Sursă foto: capturi video